Papež Frančišek umrl brez premoženja, zadnje evre podaril! Presenetilo vas bo, kdo jih je dobil

Zadnje dejanje papeža Frančiška je bilo ganljivo sporočilo o dostojanstvu, pravičnosti in solidarnosti z najbolj zapostavljenimi. Umrl je z uradno ocenjeno neto vrednostjo okrog 87 evrov, a njegova zadnja gesta je neprecenljiva.

Kot smo poročali, je Vatikan v ponedeljek, 21. aprila 2025, ob 7.35 po lokalnem času sporočil smrt papeža Frančiška. Več o tem lahko preberete tukaj.

Neto premoženje: simboličnih 87 evrov

Čeprav je bil voditelj ene najvplivnejših institucij na svetu, papež Frančišek osebno ni prejemal plače. Vse njegove življenjske stroške – od hrane do potovanj – je kril Vatikana. Po ocenah portala Celebrity Net Worth je imel v trenutku smrti osebno premoženje v vrednosti približno 87 evrov.

To pa ni posledica pomanjkanja, temveč zavestna odločitev. Frančišek je kot papež pogosto zavračal materialno razkošje in živel skromno, kar je bilo v skladu z njegovo filozofijo osebne ponižnosti in služenja.

Zadnja donacija: podaril 200.000 evrov

Le nekaj dni pred smrtjo je Frančišek presenetil s še eno izrazito gesto: osebno je obiskal rimski zapor Regina Coeli in podaril celoten znesek svojega zadnjega osebnega prihodka – 200.000 evrov. Denar je namenil tovarni testenin v zaporu za mladoletnike Casal del Marmo, ki ima hude finančne težave.

Monsinjor Benoni Ambarus, pomočnik rimskega škofa in odgovoren za zaporniško pastoralo, je pojasnil: »Sveti oče mi je rekel, da želi pomagati. Povedal sem mu, da ima tovarna veliko hipoteko. Če nam jo uspe odplačati, bomo lahko znižali cene, povečali prodajo in zaposlili več mladih. In on nam je brez pomisleka dal ves svoj denar.«

FOTO: Handout Afp

Zapornikom je Frančišek že pred tem pral noge, odprl sveta vrata in pozival k milostnemu zmanjšanju kazni. A kot pravi Ambarus, »odziva uradnih oblasti ni bilo«.

Živel je tako, kot je pridigal

Smrt papeža Frančiška je globoko pretresla katolike po vsem svetu, posebno ganljivo pa je to, da je s tega sveta odšel s skoraj dobesedno praznim računom, saj je vse podaril tistim, ki to potrebujejo.

V času, ko se Katoliška cerkev pogosto znajde pod drobnogledom zaradi bogastva in moči, ostaja njegovo zadnje dejanje tiha, a zgovorna lekcija: moč pravega voditelja je v dejanjih, ne besedah.