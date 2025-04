Naša podprvakinja padla 17 sekund pred koncem borbe

Tudi Kaja Kajzer, lanska evropska podprvakinja v kategoriji do 57 kg, se je na evropskem prvenstvu v judu v kategoriji do 63 kg poslovila že po prvi borbi. V dvorani Morača v Podgorici jo je 17 sekund pred koncem za juko vrgla tretja nosilka Avstrijka Lubjana Piovesana.

Kajzerjeva, ki je v novi težnostni kategoriji letos dobila veliko nagrado Linza, je bila v prvi polovici dvoboja na EP močnejša in po 15 sekundah in minuti in pol nevarno napadla tekmico. Ta je kasneje spremenila svoj način in bila v metu za oceno blizu na polovici.

V nadaljevanju je Avstrijka spretno izkoriščala telesno moč, a resnega napada ni izvedla, 17 sekund pred koncem pa je Slovenko ujela na napačni nogi in jo tako rekoč spotaknila za najnižjo oceno, ki so jo sodniki potrdili z ogledom posnetka. V parterju je izkušena Avstrijka nato spretno z aktivnim judom zavlačevala do izteka časa.