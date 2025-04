49-letni Slovenec oropal vsaj štiri bencinske servise, prijela ga je italijanska policija

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so na Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper 49-letnega državljana Slovenije, ki je utemeljeno osumljen štirih oboroženih ropov, storjenih med 31. decembrom 2024 in 6. marcem 2025 na območju treh različnih bencinskih servisov pod koprsko policijsko upravo.

V vseh primerih je osumljenec, s pokritim obrazom in predmeti, podobnimi pištoli in revolverju, zaposlenim zagrozil z napadom na življenje in telo, ter si protipravno prilastil denar, skupaj v vrednosti več kot 30.000 evrov. Po podatkih policije v napadih ni bil nihče telesno poškodovan.

V Slovenijo prihajal iz Trsta

Kriminalistična preiskava, ki jo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Kopru, je razkrila, da osumljeni nima stalnega prebivališča v Sloveniji in da je med kaznivimi dejanji prebival v Trstu, kamor se je po ropih redno vračal. Gre za osebo, ki je bila v preteklosti večkrat obravnavana tako v Sloveniji kot v Italiji, predvsem zaradi premoženjskih kaznivih dejanj.

V sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi so kriminalisti ugotovili, da je isti osumljenec odgovoren še za tatvino goriva na enem od bencinskih servisov na območju Kopra.

Kljub intenzivnemu iskanju ga slovenski policiji na domačem terenu ni uspelo prijeti. 19. marca letos pa so italijanske oblasti osumljenca prijele v Trstu, kmalu po tem, ko je izvedel podoben rop v eni izmed tamkajšnjih trgovin.

Ropov vedno več

Statistika Policijske uprave Koper kaže, da je bilo v celotnem letu 2023 zabeleženih 9 ropov, od tega noben na bencinskem servisu. Leta 2024 je bilo ropov že 23, med njimi dva na bencinskih servisih, preiskanost pa je znašala 48 %.

Letos so v prvih štirih mesecih zaznali sedem ropov, tri izmed njih na bencinskih servisih. Preiskanost je v tem času narasla na 83 %, kar policija pripisuje tudi okrepitvi čezmejnega sodelovanja in usmerjeni preiskovalni taktiki.

Za kaznivo dejanje ropa je po 206. členu Kazenskega zakonika predvidena kazen od 1 do 15 let zapora. Preiskava se nadaljuje, saj obstaja sum, da je osumljenec povezan tudi z drugimi kaznivimi dejanji na območju PU Koper.