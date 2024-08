Golob o izmenjavi vohunov: Od prvega dne sem verjel, da nam lahko uspe, pogovori v tajnosti potekali celo leto (VIDEO)

Predsednik vlade Robert Golob in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk sta spregovorila v zvezi z izmenjavo obsojencev med zahodnimi zavezniki in Rusko federacijo.

Golob je ob tem ponosno dejal, da je »Sloveniji uspel zgodovinski met,«. »Uspelo nam je, pa četudi samo za kratek trenutek v dobro zgodbo povezati tako ZDA kot tudi Rusijo. S tem je Slovenija ponovno dokazala, da je moč, ki jo imamo na mednarodni sceni, bistveno večja od naše velikosti,«. Povedal je še, da se je z ameriškim predsednikom Joe Bidnom nazadnje pogovarjal v četrtek.

Ruska vohuna so kriminalisti v Sloveniji priprli že v začetku decembra 2022. Moški in ženska naj bi bila v partnerski zvezi, imata dva otroka in argentinsko državljanstvo. Predstavljala sta se kot Maria Rosa Mayer Munoz in Ludwig Gisch, dejansko pa sta Ana Valerevna Dulceva in Artem Viktorovič Dulcev.

»Od prvega dne sem verjel, da nam lahko ta podvig uspe. S predsednikom ZDA sem nazadnje govoril včeraj, ko se je zahvalil meni in slovenskemu narodu za ta ključni doprinos, da je lahko prišlo do reševanja nedolžnih oseb,« je še dejal Golob.

Vojko Volk je poudaril, da si je Slovenija s sodelovanjem v tej operaciji pridobila zaupanje in spoštovanje tujih varnostnih služb. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube

Volk je danes povedal, da je ruski vohunski par v Slovenijo prišel pred sedmimi leti. Poudaril je, da sta bila vohuna zelo pomembna. »Njuno vlogo smo razkrivali sproti, ko smo se ukvarjali z njuno izmenjavo,«. je pa še poudaril, da si je Slovenija s sodelovanjem v tej operaciji pridobila zaupanje in spoštovanje tujih varnostnih služb. Dejal e še, da se je premier vse od aretacije vohunov decembra 2022 zavzemal za njuno izmenjavo. Leto dni so o tem z rusko stranjo potekali pogovori v popolni tajnosti, februarja ob robu münchenske varnostne konference pa je na srečanju s podpredsednico ZDA Kamalo Harris dozorel načrt za skupno izmenjavo obsojencev, je pojasnil.

Volk o izmenjavi zapornikov: Slovenija zaupanja vreden partner

Slovenija je bila v eni najobsežnejših in najzahtevnejših operacij izmenjave obsojencev med zahodnimi zavezniki in Rusijo po koncu hladne vojne vključena z dvema ruskima državljanoma. Potrdila se je kot zaupanja vreden in enakovreden partner pri doseganju kolektivne varnosti, je v četrtek sporočil državni sekretar Vojko Volk.

Kotje znano, je predsednik ZDA Joe Biden izmenjavo zapornikov med Zahodom in Rusijo, označil kot podvig diplomacije, ki je končal njuno agonijo. Zahvalil se je zaveznicam ZDA, tudi Sloveniji, ki so sodelovale pri izmenjavi in sprejele pogumne odločitve. Kot je poročal Wall Street Journal, so ZDA intenzivno iskale države, ki bi bile pripravljene sodelovati pri izmenjavi zapornikov. O tem pa je Biden 21. julija, le eno uro preden je objavil, da izstopa iz predsedniške tekme, spregovoril s premierjem Robertom Golobom.