Putin: »Vedno smo imeli pozitiven odnos do miru.« Nato je izvedel enega najsmrtonosnejših napadov

Ruski predsednik Vladimir Putin je pod pritiskom Washingtona, da pokaže, da je pripravljen na mir v Ukrajini, prvič po 3 letih predlagal dvostranske pogovore s Kijevom in dejal, da je pripravljen na pogostejše premirje po kratkem velikonočnem. Putin je še dejal, da so se spopadi nadaljevali po njegovi presenetljivi 30-urni prekinitvi ognja, ki jo je enostransko objavil v soboto. Obe strani druga drugo obtožujeta kršitve prekinitve ognja, kar je Kijev večinoma zavrnil kot predstavo.

V ruskem raketnem napadu na Kijev mrtvi in številni ranjeni V ruskem raketnem napadu na Kijev je bilo davi ubitih najmanj devet ljudi, 63 jih je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP gre za enega najsmrtonosnejših napadov na ukrajinsko prestolnico od začetka ruske invazije februarja 2022. O njih poročajo tudi iz Harkova in nekaterih drugih mest. Ruska vojska je napadla cilje, povezane z ukrajinsko obrambno industrijo, je nato sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Napade je obsodila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Ocenila je, da Rusija ovira prizadevanja za mir. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odzivu Rusijo pozval k takojšnji ustavitvi napadov. »Minilo je 44 dni, odkar je Ukrajina sprejela popolno prekinitev ognja in zaustavitev napadov. In minilo je 44 dni, odkar Rusija še naprej ubija naše ljudi. Napade je treba nemudoma in brezpogojno ustaviti,« je zapisal na omrežju X.

Washington je sporočil, da bi pozdravil podaljšanje prekinitve ognja, a Donald Trump in državni sekretar Marco Rubio sta minuli petek napovedala, da bo Washington zapustil mirovna pogajanja o Ukrajini, če obe strani v nekaj dneh ne bosta dosegli napredka.

»Vse je predmet skrbnega premisleka, tudi dvostransko. Tega ne bomo izključili.«

Putin je v odgovoru na vprašanje ruskega televizijskega novinarja dejal, da je Moskva odprta za vse mirovne pobude in da enako pričakuje od Kijeva.

»Vedno smo imeli pozitiven odnos do miru in zato smo prišli s takšno pobudo, še posebej ko govorimo o svetlih velikonočnih dneh,« je dejal Putin. Na vprašanje o predlogu Zelenskega za 30-dnevni mir je dejal: »Vse to je predmet skrbnega premisleka, tudi dvostransko. Tega ne bomo izključili.« Njegov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je kasneje potrdil, da je Putin mislil na možnost neposrednih pogajanj z Ukrajino. Obe strani nista imeli takšnih pogajanj vse od neuspelih mirovnih prizadevanj v prvih mesecih vojne pred tremi leti. »Ko je predsednik dejal, da je mogoče razpravljati o vprašanju nenapadanja civilnih ciljev, tudi dvostransko, je imel v mislih pogajanja in pogovore z ukrajinsko stranjo,« je še dejal Peskov, poroča Interfax.

Zelenski: »Pripravljeni smo napredovati čim bolj konstruktivno«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek dejal, da so njegove sile dobile ukaz, naj delujejo na enak način kot ruska stran.

Dejal je še, da 30-urno velikonočno premirje, ki ga je razglasila Rusija in ki sta ga obe strani – po medsebojnih obtožbah – kršili, kaže, da prav ruska dejanja »podaljšujejo vojno«.