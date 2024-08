Na zemljevid držav, ki so prispevale k eni največjih izmenjav zapornikov po koncu hladne vojne med Rusijo in Zahodom, se je vpisala tudi Slovenija. In to zaradi dveh ruskih vohunov, ki sta se pri nas predstavljala kot argentinska državljana Ludwig Gisch in Maria Rosa Mayer Munos, v resnici pa sta bila Artem Viktorovič Dulcev in Ana Valerevna Dulceva. Glede na fotografije, ki so v četrtek zvečer zakrožile neposredno z moskovskega letališča Vnukovo, sta bila z otrokoma zelo vesela vrnitve v domovino. Med prvimi jih je sprejel sam predsednik države Vladimir Putin. »Doma ste, doma ste,« jih je po...