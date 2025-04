Zvezdanina modrost: »Vidim, da si neskončno nesrečna ...«

Spoštovana Zvezdana! Moja hčerka je že dvakrat delala samomor. Stara je 26 let, ima lepo službo, stanovanje smo ji kupili, jaz sploh ne razumem, kaj ji je. Res je, da ima zelo zakomplicirano zvezo, kolikor vem, je gospod poročen in je prvič delala samomor, ker ga je izsiljevala, da bi se ločil. Seveda se ni, prosil jo je, naj vsaj toliko počaka nanj, da njegovi otroci odrastejo. Sicer je tudi on zelo dobro situiran, s hčerko veliko potujeta, se zabavata, na sumu ju imam, da se tudi veliko drogirata. Hčerka je šefica oddelka, vsi tam se je bojijo, na neki način tudi jaz, ker je ne smem vprašat...