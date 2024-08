Komentar Mateja Lahovnika: Vohunska afera

Aretacija in uspešna izmenjava ruskih vohunov sta, po nekaterih preteklih spodrsljajih, velik uspeh za slovensko obveščevalno službo in diplomacijo. Spomnimo se samo, kako se je aprila, ko je Avstrija izgnala ruskega vohuna, izkazalo, da naj bi ta pod krinko novinarja več let neopaženo deloval tudi v Sloveniji. Leta 2019 je celo opravil daljši intervju s takratnim premierjem Marjanom Šarcem, kar je bil velik spodrsljaj za slovenske obveščevalce, ki očitno niso dovolj dobro opravili varnostnega preverjanja. Navsezadnje bi lahko domnevni novinar med intervjujem v vladni palači sredi Ljubljane »pozabil« tudi kakšno prisluškovalno napravo. Samo predstavljamo si lahko, kako so se v Kremlju držali za trebuh in krohotali do solz, ko je njihov vohun intervjuval slovenskega premierja. Zato sta aretacija in izmenjava ruskega para, ki je v Črnučah več let opravljal vohunsko dejavnost, pomembni za vrnitev ugleda slovenskih obveščevalcev.

Celotna zgodba je uspeh tudi za diplomacijo, ker sta vohuna del največje izmenjave zapornikov po koncu hladne vojne med Rusijo, ZDA, Nemčijo in Belorusijo. Za Slovenijo je sodelovanje pri izmenjavi diplomatski win-win, saj so zadovoljni tako v ZDA kot v Rusiji, kjer imamo pomembne gospodarske interese. Najslabše bi bilo, če bi ruska vohuna več let ždela zaprta v našem zaporu, saj bi bilo samo vprašanje časa, kdaj bi se v Rusiji odločili za povračilne ukrepe in aretirali kakšnega slovenskega državljana, tako kot so ameriško novinarko.

Zanimivo je tudi, kako hitro je uspelo ruski vohunski par obsoditi slovenskemu pravosodnemu sistemu. Zaradi vohunstva in overitve lažne vsebine sta bila, po priznanju krivde, obsojena na kazen enega leta in sedmih mesecev zapora, kar je približno toliko, kolikor sta že preživela v priporu.

Verjetno bi si marsikateri slovenski državljan želel, da bi se tudi njegova zadeva na sodišču zaključila tako hitro in ne bi trajala več let do pravnomočne sodbe ali se celo vlekla do zastaranja. Ne gre pa se slepiti, da je Rusija edina država, ki je imela svoja vohuna v Sloveniji.