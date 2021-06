Preverili smo, kje je najcenejše testiranje in kje opravljajo teste z odvzemom sline

Najcenejša možnost je ...



HATG tudi iz sline

Testiranje tudi na »drive-in« točkah. FOTO: Blaž Samec, Delo

Meje znotraj Evropske unije se odpirajo, potovanja so lažja. Vsekakor pa je treba pred potovanjem najprej preveriti, ali potrebujete kakšen dokument, da boste v državo lahko vstopili ali za bivanje v hotelu.V vseh večjih slovenskih krajih najdete izvajalce testov PCR in hitrih - HAGT, je pa res, da se cene in čas do prejema izvida razlikujejo.Najcenejši test PCR smo med iskanjem po svetovnem spletu smo našli v Centru za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični, kjer testiranje poteka od torka do petka med 7. in 8. uro. Cena PCR je 65 evrov, hitri pa 15 evrov.Tudi v montažni enoti Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani je testiranje med cenejšimi, kjer PCR stane 68 evrov. Tudi Medical Group Fabjan je med cenejšimi ponudniki, saj PCR-testiranje v Celju, Velenju in Mariboru ponujajo po ceni 69 evrov, medtem ko testiranje v Kranjski Gori pri njih stane 80 evrov. Kot pišejo, je izvid dvojezičen, v slovenskem in angleškem jeziku. Na testiranje se ni treba naročiti. Če je vzorec vzet do 10. ure, so izvidi ponavadi do 18. ure isti dan. Ponujajo pa tudi brezplačen hitri test.Dolgo časa je bilo najcenejše testiranje s PCR-testom v Zdravstvenem domu Domžale, a se je s sredino aprila to spremenilo. Takole pišejo na spletni strani: »Od 24. 4. 2021 je cena PCR-testa 80 evrov, cena antigenskega hitrega testiranja pa 25.« Pri njih poteka testiranje po sistemu drive-in. Na vsak test se je treba naročiti, svetujejo, da 10 dni prej.V Ljubljani je na voljo veliko različnih testirnih mest, v Kosezah pa stoji tudi zabojnik NYD, kjer nudijo hitre teste po 20 evrov, hitri test iz sline po 25 evrov in PCR-test po 80 evrov. V ZD Ljubljana stanje PCR-testiranje 100 evrov.Tudi v Splošni bolnišnici Novo mesto izvajajo testiranje s hitrimi antigenskimi testi, za katero boste odšteli 15 evrov ter prejeli potrdilo, PCR-test stane 94 evrov. Potrebno je naročanje.V ZD Murska Sobota izvajajo samoplačniške brise po 80 evrov, cena za hitre antigenske teste pa znaša 15 evrov. V ZD Kočevje boste za hitri test odšteli 25 evrov, za PCR pa 100 evrov. Tudi v zasebni ambulanti Diagnostičnega centra Medicointerna v Kočevju boste za hitri antigenski test plačali 25 evrov.V Zdravstvenem domu Postojna opravljajo tudi samoplačniške odvzeme brisov za potrditev okužbe z virusom sars-cov-2. Za odvzem brisa sta potrebna predhodno naročilo in plačilo. Cena za PCR je 80 evrov. Cena samoplačniškega testiranja na virus sars-cov-2 s hitrim antigenskim testom pa je 20 evrov.Na Obali je mogoče testiranje s PCR-testom ali HAGT v vseh zdravstvenih domovih. V Izoli PCR stane 100 evrov, hitro testiranje je v Kopru na Bonifiki brezplačno (prejmete potrdilo ali SMS).V ZD Trbovlje boste za PCR-test plačali 105 evrov, za hitri test pa 15 evrov.