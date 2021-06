Vse naše misli so trenutno usmerjene v poletne mesece. Kam bomo lahko šli na dopust in kaj vse bomo morali storiti, da bomo lahko prehajali meje? Katere države bodo še imele omejitve in katere ne bodo več na rdečem seznamu? Nekaj je popolnoma jasno – če bomo hoteli dopustovati brez nevšečnosti, bomo morali pred vsakim potovanjem natančno preučiti pogoje, ki jih moramo izpolnjevati, da nas spustijo čez mejo. Še najlažje je potovati, če znamo uporabljati portal zVEM. FOTO: NIJZNajveč Slovenk in Slovencev seveda pričakujejo na sosednji hrvaški obali, ki jo je naša vlada konec tedna umaknil...