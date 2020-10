Kateri so naslednji ukrepi? Odgovarja Bojana Beović (V ŽIVO)

Beovićeva optimistična

Smrtnost covid 19 v drugem valu



Smrtnost po starostnih skupinah ostaja enaka kot v prvem valu, je jasna Bojana Beović. Dodaja, da je ta val precej kratek, tako da se podatek o smrtnosti relativno hitro spreminja.



Bolezen je nevarna in zelo pomembno je, da se bolezni izognemo, opozarja vse.

Ukrepi bodo veljali kar 28 dni?

Sistem testiranja ni vzdržen

Rekordni ponedeljek

Ob 17. uri se je začela novinarska konferenca o aktualnem stanju glede virusa sars-cov-2 (covid-19). Na njej so sodelovali vodja vladne svetovalne skupine, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijoin vladni govorec»Slovenija se je znašla v izjemno velikem močnem valu epidemije covid 19,« je začela. Situacije so izjemne in težavne za obvladovanje, je jasna. Situacija ni dobra, je pa kljub temu optimistična zaradi izkušnje iz prvega vala, ko nam je uspelo epidemični val zamejiti.Krivulja pozitivnih se vzpenja po eksponencialni poti, pojasnjuje. Kar jih posebej skrbi, niso oboleli, ampak hudo bolni, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Zelo verjetno se bodo te številke povečevale in bomo imeli 1000 bolnikov, ki bodo potrebovali bolnišnično zdravljenje. Dodala je še, da imamo v zadnjem času veliko število pozitivnih in zelo velik delež pozitivnih, kar govori o velikem bremenu okužbe. Okužen naj bi bil že vsak 33.Kar se ukrepov tiče, je nabor ukrepov, podobnih kot v prvem valu, praktično že izčrpan, pojasnjuje Beovićeva. Glede ukrepov je eventuelno na voljo zapora javnega prometa. A ni pričakovati novih ukrepov, saj je treba počakati, da že sprejeti ukrepi pokažejo svoj učinek. Zelo smiselno je ukrepe imeti v veljavi 28 dni (dve inkubacijski dobi), še dodaja in pojasnjuje, da v tem času morajo pokazati svoj učinek. Potem sledi sproščanje ukrepov in ponovno zaostrovanje, če se ponovno situacija poslabša.Vpliv ukrepov lahko opazujemo od 11 do 14 dni po njihovi uvedbi, je jasna Beovićeva. Na učinke že sprejetih ukrepov se tako še čaka.Način testiranja, ki ga uporabljamo povsod po svetu pomeni, da smo dosegli mejo, ki je nevzdržna, pravi predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo. Meni, da takšen način testiranja ni vzdržen, niti v razvitih državah. V vrhu epidemije so mikrobiološki laboratoriji naredili od 1000 do 1300 testov, včeraj pa že okoli 7500.Antigenski testi ne dokazujejo genome virusa, ampak fizične delce, ki jih zazna. Poznamo dve vrsti: hitre in masivno uporabne antigenske teste. Petrovec pravi, da so nekateri med njimi že na voljo in z dobrimi referencami. Prihajajo antigenski testi, ki bodo dosegljivi vsem zdravstvenim ustanovam in bodo omogočili testiranje v velikem številu. Rezultati hitri testov so na voljo znotraj ene ali dveh ur, rezultat pa pove, ali je bolnik kužen ali ni.Hitri test naj bi bil za tretjino cene molekularnega testa, ocenjuje Petrovec.Danes smo v Sloveniji po številu okuženih v enem dnevu dosegli nov mejnik: v ponedeljek je bilo odkritih 2.605 pozitivnih rezultatov na prisotnost sars-cov-2 virus. Pozitiven je bil vsak tretji vzorec (34,9 odstotka). Več o tem v članku Zdaj je jasno, ali nas čaka 24-urna policijska ura . Napovedali pa so tudi sprejemanje odločitve o modelu šolanja, ki bo uporabljen v bližnji prihodnosti. Podrobnosti najdete v članku Se bodo počitnice podaljšale? Kacin odgovarja