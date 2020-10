Se bodo počitnice podaljšale? Kacin odgovarja

Vse bolj alarmantno stanje zaradi koronavirusa v Sloveniji je pod vprašaj postavilo tudi vrnitev šolarjev in učiteljev po jesenskih počitnicah. Teden bo hitro naokoli, časa za odločitev pa ni več veliko. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal vladni govornik, se bo vlada o možnosti nadaljevanja šolanja odločala v četrtek, v petek pa naj bi bilo bolj jasno, kako bo šolanje potekalo naprej.»Ravnatelji si želijo čimprejšnje odločitve, kako naprej s šolo. Najkasneje v četrtek zvečer bo vlada odločila ter sporočila vsem. V petek pa bomo predstavili, kako bo šola potekala naprej,« je danes povedal Kacin.Predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljevje sicer te dni omenjal tudi možnost, da se jesenske počitnice podaljšajo. Te dneve pouka bi sproti nadomestili z delovnimi sobotami, s športnimi in kulturnimi dnevi, morda tudi s podaljšanjem pouka v juniju.Vlada ima sicer na mizi tudi možnost šolanja na daljavo za vse otroke, vendar pa je to za učence prvih dveh triad precej težje organizirati, saj ti otroci v večini potrebujejo tudi pomoč staršev.Pečan je sicer za časnik Dnevnik dejal, da si želi predvsem pravočasne informacije, namesto da okrožnice z ministrstva prejemajo tik pred zdajci.