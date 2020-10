Ljudje ga še vedno žingajo, iz garaže v garažo (V ŽIVO)

Vlada lahko zapira karkoli, a če ljudje ne spoštujejo, nam ne pomaga nič.



Med epidemijo je še posebej pomembna tudi higiena pri rokovanju s hrano, ki jo prinesemo iz trgovine, opozarjajo na kmetijskem ministrstvu. Potrošnike pozivajo, naj vrečko, ki jo prinesejo v stanovanje, odložijo na tla in si pred nadaljnjim ravnanjem z izdelki najprej temeljito umijejo roke. Umivanje in razkuževanje je pomembno tudi potem.



Nato se vrnemo po vrečko, jo nesemo v dnevni prostor in iz nje zložimo hrano oziroma živila. Vrečko je treba nato odnesti nazaj v predsobo ter si roke ponovno umiti in razkužiti.



Potrošnike ob tem pozivajo, naj gredo v trgovino le takrat, ko je to res nujno, tam pa naj se zadržujejo čim manj časa. Nakup naj opravi en član družine, v trgovini pa naj se dotika le tistih živil, ki jih namerava kupiti.



Smiselno je preveriti tudi možnosti drugih varnejših kanalov nakupa, kot je spletna prodaja, in preučiti možnosti, da nakup opravi nekdo drug in nam dostavi nakupljeno, so še dodali.

Slovenija je v torek dosegla nov neslaven rekord, saj so potrdili kar 2605 novih okužb s koronavirusom . Delež pozitivnih testov je znašal 34,9 odstotka. V bolnišnicah se zdravi 612 ljudi, od tega 99 na intenzivni negi. »Incidenčne številke se zelo hitro povečujejo. Pred nekaj dnevi smo bili na 424, danes smo znesli na 874,12 okuženih na sto tisoč prebivalcev,« je dejal na novinarski konferenci vladni govorec»Že dalj časa naši epidemiologi opozarjajo na velike delovne obremenitve. Že pred časom so morali spremeniti način dela, zato so vzpostavili tri klicne centre – v Ljubljani, Mariboru in Celju. Se trudijo, da bi vsak okuženi bil čim prej obveščen. Zaradi skokovitega porasta okuženih, ne morejo vsakega obvestiti še isti dan in prihaja do zamud.« Pozivam vse, ki ste prejeli pozitiven izid testa in da ste potrpežljivi in da na klic epidemiologa čakate doma. Ne hodite ven, še manj pa v trgovino ali na delo. Počakajte na klic epidemiologa,« poziva Kacin.»Pričakujemo vse večji pritok obolelih v bolnišnicah. Če smo še konec tega tedna rabili 400 do 500 bolniških postelj, jih bomo konec prihajajočega tedna potrebovali približno 1000. V bolnišnici se trudimo, a odpuščamo tiste, ki niso okuženi in ne tako nujni za zdravljenje v bolnišnici. Mi skoraj dni odpremo novi kontingent postelj, včeraj smo jih 15. A že v času, ko hodimo po navadi iz službe, so bile že vse postelje zasedene,« pravi direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik»Državljani, pomagajte nam! Držite se teh ukrepov. Ne bom še enkrat ponavljal. Saj veste. Tudi tiste, ki ne verjamete v virus, prosim vas, držite se vsaj en mesec teh ukrepov. Vsako ime, ki ga bomo uspeli rešiti, je pomembno.« Dodal je, da zaenkrat je še dovolj postelj in da bodo naredili vse, da bodo vsi dobili potrebno oskrbo.Rozman dodaja, da nam ne ostane praktično nič več, če ljudje ukrepov ne spoštujejo: »Glavna stvar je, ki nam ostane, je zavest posameznikov, državljanov, da ponotranjijo te ukrepe. Vlada lahko zapira kar hoče, a če se ljudje ne bodo držali, je vse to zaman. Če povem po domače, še vedno slišim, da ga ljudje žingajo okoli zvečer. Hodijo iz garaže v garaža. Ne hodite na pokopališča ob 1. novembru, ne hodite na obiske. Če greste ven, hodite individualno oziroma v družinskem krogu. Čim manj stikov naj bo.«»Otroci se okužijo, a redkeje zbolijo. A lahko okužbo prenašajo naprej. Zato velja, da naj bodo v družinskem krogu, ne pa na igriščih, kjer se srečajo z drugimi otroki in odraslimi.«Ljubljanski nadškof metropolitje prosil, da se ljudje izognejo druženju ob grobovih in obiskovanju drugih gospodinjstev ter prečkanju meja drugih občin. »Zaradi omejitev na domačo občino številni ne boste mogli obiskati grobov, a to je žrtev vsakega, da se rešijo življenja. Tudi sam letos ne bom obiskal groba svoje mame in očeta, se jih bom pa spomnil v molitvi. Zato vas tudi vse prosim, da se tudi vi držite ukrepov in vsi naredimo vse za zajezitev epidemije.«Dodal je, da bodo duhovniki z enega mesta na grobovih blagoslovili grobove. Namesto cvetja in sveč pa je pozval, da katoliki darujejo cerkvi ali dobrodelnim organizacijam.Glede šolana po šolskih počitnicah kroži kar nekaj govoric, tudi ta, da naj bi se počitnice podaljšale, a Kacin je jasno sporočil: »Ravnatelji si želijo čimprejšne odločitve, kako naprej s šolo. Najkasneje v četrtek zvečer bo vlada odločila ter sporočila vsem. V petek pa bomo predstavili, kako bo šola potekala naprej.« Na osnovi tega bodo sprejeli model izobraževanja.