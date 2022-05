Prebivalka Kočevja: Počilo in streslo se je, kot bi se zaletel kamion!

Jutranji požar po eksploziji v kočevski kemični tovarni Melamin je pogašen, gasilske enote izvajajo hlajenje. Prebivalci so se prebudili v normalno jutro, ki pa se je sprevrglo v izredno stanje. Govorili smo s prebivalko Kočevja (ime hranimo v uredništvu), ki je dejala da so se ljudje zaprli v domove in čakajo na nadaljnje informacije. »Počilo je tako močno, kot bi se zaletel kamion.« Z ulic so se umaknili ljudje, nekateri starši so v paniki vzeli otroke iz vrtcev in šol. Lokalne oblasti pravijo, da je situacija pod nadzorom, tudi dim se je počasi razkadil.

»Nekateri prebivalci so si nadeli zaščitne maske, v upanju da jih zaščitijo pred nevarnimi snovmi, ki naj bi uhajale iz tovarne,« je povedala. Sicer pa krožijo številne informacije o dogodku, ki pa niso preverjene. Uradno je situacija pod nadzorom, štirje delavci so huje opečeni in so bili prepeljani v UKC Ljubljana.

Prebivalce še vedno pozivajo, naj se do končane intervencije, ki po navedbah uprave za zaščito in reševanje poteka uspešno, zadržujejo v zaprtih prostorih oz. se ne zadržujejo zunaj na območju 500 metrov od lokacije eksplozije. K temu je ljudi na facebooku pozvala tudi kočevska občina.