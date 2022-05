To je tovarna groze v Kočevju: 60-letno tradicijo prekinila močna eksplozija

V jutranji eksploziji v kočevskem Melaminu je več kot 20 poškodovanih, eden je hudo opečen. To je na twitterju sporočila uprava za zaščito in reševanje. Gre za enega najpomembnejših proizvajalcev modificiranih melaminskih smol in filmov za oplemenitenje v srednji Evropi, njihov spekter proizvodnje pa je izredno širok. Zaposluje več kot 180 ljudi in vsako leto širi proizvodnjo.

Direktor družbe je Srečko Štefančič, na spletni strani tovarne piše, da se ukvarjajo z industrijo lakov in barv, gumarsko industrijo, papirno, gradbeno, lesno, obutveno industrijo in celo z izdelavo protipožarnih sredstev, v obliki premazov za les. Leta 2013 so opravili 4,2 milijona evrov težko investicijo, in sicer z gradnjo nove kurilnice.

Gradnja nove kurilnice. FOTO: Simona Fajfar

Tovarna Melamin po okoljski zakonodaji spada med obrate večjega tveganja za okolje. Družba, ki je sicer eden večjih delodajalcev v regiji, se namreč ukvarja predvsem z izdelavo smol za barve in lake ter lesno, gradbeno in tekstilno industrijo.