Šok in panika v Kočevju: V kemični tovarni eksplozija, neuradno več mrtvih, v zraku toksične kemikalije: Zaprite okna in ne hodite ven

V podjetju Melamin v Kočevju je okoli 8.30 prišlo do eksplozije in požara. Na kraju so interventne službe, glavna cesta skozi Kočevje je zaprta, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Po neuradnih podatkih Radia Slovenije je eksplodiral kotel. V eksploziji je nekaj ljudi menda celo umrlo, več jih je poškodovanih, govori so o več desetih. Nad mestom se vije gost črn dim zaradi gorenja kemikalij.

Z uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da je pi zadnjih podatkih več kot 10 poškodovanih, eden hudo opečen.

Po neuradnih podatkih lokalnih medijev, da naj bi eksplodirala smolarna, kar pa predstavlja pravo katastrofo, saj je tam ogromno strupov.

Eksplozija je bila tako močna, da je zastreslo okoliške hiše. Policisti so že začeli zapirati okoliške ceste.

Vsem prebivalcem v okolici svetujejo, da zaprejo okna in se ne gibljejo na prostem, dokler traja intervencija. Prav tako naj se ne približujejo samemu kraju dogodka, so sporočili.

