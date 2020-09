Poziv vsem, ki ste bili na urgenci: opazujte se prihodnjih 14 dni

Oseba je čakala v skupni čakalnici, ki združuje oddelke službe nujne medicinske pomoči ter internistične prve pomoči in kirurške prve pomoči UKC

Urgentno službo UKC Ljubljana je v noči na ponedeljek obiskala oseba, okužena z novim koronavirusom. V čakalnici je nosila masko in vzdrževala varnostno razdaljo, a NIJZ vse bolnike in njihove spremljevalce, ki so bili takrat v čakalnici urgentnega bloka, poziva, naj 14 dni spremljajo svoje zdravstveno stanje. Oseba, za katero se je kasneje izkazalo, da je okužena, je čakala v skupni čakalnici, ki združuje oddelke službe nujne medicinske pomoči, internistične prve pomoči in kirurške prve pomoči, so zapisali na spletni strani NIJZ.Naslednja dva tedna naj zato svoje zdravstveno stanje opazujejo vsi bolniki in njihovi spremljevalci, ki so bili od nedelje od 23. ure do ponedeljka do 5. ure zjutraj v čakalnici urgentnega bloka. V primeru znakov akutne okužbe dihal, kot so nahod, kašelj, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura in bolečine v mišicah, naj najprej po telefonu pokličejo svojega osebnega zdravnika. Pri tem naj zdravniku povedo, da so v omenjenem obdobju obiskali ljubljansko urgenco.Na NIJZ so ob tem še pojasnili, da je verjetnost, da so se bolniki in njihovi spremljevalci okužili, majhna, saj je za prenos bolezni potreben tesnejši stik kot na 1,5 metra. »Za preprečevanje širjenja okužb dihal svetujemo upoštevanje preventivnih ukrepov, še posebej je pomembna uporaba mask v vseh zdravstvenih institucijah.«