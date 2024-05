Pozor: po Sloveniji gorijo alarmi za točo

Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti s kakšno popoldansko ploho ali nevihto predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Je pa trenutno ponekod po državi velika verjetnost toče. Kot kažejo podatki toča alarma, to velja za Obalo in Goriško, Koroško in Savinjsko.

Verjetnost toče. FOTO: Arso

Kako kaže za naprej

V torek dopoldne se bodo krajevne padavine začele pojavljati v večjem delu države. Vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bo zapihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju 16, najvišje dnevne od 15 do 21, na Primorskem in v jugovzhodni Sloveniji do 23 stopinj Celzija.