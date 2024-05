Slovenec poskušal čez mejo pretihotapiti ukradeni audi Q5

V soboto ob 15.30 je pri izstopu iz Hrvaške na mejnem prehodu Bajakovo na mejno kontrolo pripeljal 39-letni slovenski državljan z osebnim vozilom Audi Q5, registrskih oznak Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske.

Med mejno kontrolo vozila so policisti ugotovili, da se številka šasije na vozilu ne ujema s številko šasije na kopiji prometnega dovoljenja, ki jim jo je predložil 39-letni voznik, so sporočili iz PU Vukovar- Srijem.

Za vozilom so razpisali mednarodno iskanje

Z nadaljnjim preverjanjem so ugotovili, da je vozilo zabeleženo v mednarodni mreži ukradenih vozil in da vozilu pripadajo druge registrske oznake iz Velike Britanije.

Voznika so prijeli in mu začasno zasegli vozilo. Z do sedaj opravljeno kriminalistično preiskavo je bil ugotovljen sum, da je 39-letnik storil kaznivo dejanje ponarejanja listine.

Zoper voznika bodo podali kazensko ovadbo pristojnemu državnemu tožilstvu, je sporočila vukovarsko-sremska policija.