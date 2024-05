Drama na novogoriškem sodišču: med sojenjem primorskemu tiktokerju dobili grožnjo (FOTO in VIDEO)

Na okrožnem sodišču v Novi Gorici se danes odvija prava drama. Domnevnega pedofila Ireneja Bizjaka - Vegana, ki smo ga razkrili prav v Slovenskih novicah, ni bilo že na predobravnavni narok. Sodnici Andreji Luznik je takrat pisno sporočil, da ni kriv očitanih kaznivih dejanj, zato ga na predobravnavni narok ne bo. Enako je napovedal za vse obravnave, a si je v nedeljo premislil in sporočil, da bo prišel na sojenje, ki se je začelo danes. Svojo prisotnost je še včeraj potrdil tudi svojemu odvetniku Brunu Krivcu, a danes so ga na sodišču čakali zaman.

Irenej Bizjak - Vegan je januarja vklenjen zbežal pravosodnim policistom. FOTO: Zaslonski Posnetek/tiktok

Tiktoker je trenutno v priporu v Solkanu, a pravosodni policisti ga zaradi pomanjkanja kadra in privedbe Danijela Maksimovića, ki mu ob isti uri na istem sodišču sodijo zaradi poskusa uboja, niso mogli pripeljati. Sodišče je poskušalo vzpostaviti videokonferenčno povezavo iz solkanskega pripora, vendar slednje zaradi tehničnih težav ni bilo mogoče.

Predsednica tričlanskega senata je razpisala naslednjo obrvnavo za 4. junij ob 9. uri, minuto zatem pa so nas pozvali, naj nemudoma zapustimo sodišče, saj je bilo javljeno, da je na okrožnem sodišču v Novi Gorici bomba.

Vegan je sicer znan po grožnjah. Novinarjem in urednikom Slovenskih novic je že grozil z masakrom in mafijo, zaradi česar je proti njemu vložena obtožnica, zato se pojavljajo ugibanja, ali za grožnjo z bombo sodišču, na katerem mu sodijo, stoji kar Vegan sam.

Evakuirali so sodišče. FOTO: Moni Černe

Kot smo poročali in razkrili, je primorski tiktoker na družabnih omrežjih nagovarjal mladoletnice k seksu. Njegovo početje se je odvijalo približno dve leti, na tiktoku pa je bil aktiven okoli deset ur na dan. V svojih vklopih v živo je najraje govoril o seksu. Preko različnih aplikacij je mladoletne deklice nagovarjal k snemanju golih fotografij in videoposnetkov, nagovarjal jih je tudi k samozadovoljevanju.

V zvezi s potešitvijo svoje spolne sle je omenjal celo petletne punčke. Nekaj dni, preden so ga priprli, je neko mater pozival, naj mu v zameno za tri šilčke aperitiva za seks odstopi mladoletni hčerki, ko bosta dopolnili 13 let. Tiste, ki so ga zavrnile ali podvomile o njem, je običajno izpostavljal, zmerjal, poniževal, preklinjal, nekaterim grozil. Pozival jih je tudi k samomoru, naj se vržejo pod vlak, zabodejo z nožem, vržejo z mosta in podobno. Njegova komunikacija je bila tako perverzna in vulgarna, da se uporabniki niso mogli načuditi, zakaj nihče od pristojnih tako dolgo ne ukrepa.

30. septembra lani smo prvič objavili njegova sporna ravnanja, 9. novembra je po zaslišanju pristal v priporu. V sredini januarja je tiktoker vklenjen zbežal dvema pravosodnima policistoma. Izsledili in ponovno priprli so ga naslednji dan.

Evakuirali so sodišče. FOTO: Moni Černe

Evakuirali so sodišče. FOTO: Moni Černe