Grozljiva nesreča: fantek(4) padel v kotel, kjer se je kuhal golaž

Iz Srbije poročajo o hudi nesreči malčka. Nesreča se je zgodila v nedeljo na Gulašijadi v naselju Baranda. Deček je bil pri babici in se s kolesom peljal po pločniku, ko se je zaletel v lesen steber ograje in padel v kotel, kjer se je kuhal golaž.

Fantka so policisti takoj potegnili iz kotla, navaja Kurir. Prepeljali so ga v lokalni zdravstveni dom, nato pa v beograjsko bolnišnico, kjer je na oddelku intenzivne nege in izven smrtne nevarnosti.