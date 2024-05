Zelo žalostna: zadnja izjava Kate Middleton in princa Williama

Princ William in Kate Middleton sta se oglasila na družabnih omrežjih in sicer v povezavi z letalsko nesrečo, v kateri je življenje izgubil pilot britanskih letalskih kraljevih zračnih sil (RAF) Mark Long piše The Sun.

»Z veliko žalostjo naju navdaja novica o nesreči letala RAF v Coningsbyju. V mislih sva s pilotovimi najbližjimi in s širšo družino RAF-a, W&C,« sta na omrežju X zapisala valižanska princ in princesa.

Do tragičnega dogodka je prišlo med poletom z letalom Spitfire MK356 iz druge svetovne vojne, ki je del enote Battle of Britain Memorial Flight (BBMF).

V njej so letala iz druge svetovne vojne, s katerimi piloti letajo vsako leto od maja do septembra.

Vzrok za nesrečo še ni znan.

Kate in William sta le dva od mnogih, ki so se poklonili umrlemu pilotu, med njimi tudi britanski premier Rishi: »Strašna novica o piluti RAF-a, ki je umrl v tragično nesreči. Moje misli so z njegovo družino in njegovimi dragimi,« je zapisal.

»Z veliko žalostjo sporočamo smrt pilota letalskih sil v Coningsbyju. Pilotova družina je bila obveščena in prosi za spoštovanje zasebnosti v teh težkih časih,« je BBC povzel izjavo za javnost RAF-a.

Izjavo sta princ in princesa podala med njenim zdravljenjem za rakom.

Zaradi bolezni se Kate Middleton letos še ni pojavila na nobenem dogodku, Daily Beast pa je v eni zadnjih objav navajal vire, ki trdijo, da bo tako ostalo vse leto, saj se trudi izogibati stresu in se posvečati predvsem svojemu zdravju.