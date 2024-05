Sodna preiskava proti domnevnim morilcem Ljubljančana Danijela Božića, ki pa sta jim spodleteli ugrabitev in likvidacija njegovega someščana Žarka Tešanovića, je bila uvedena že maja lani. Po pritožbi odvetnikov je višje sodišče ljubljanski okrožni preiskovalni sodnici Ireni Topolovec zaukazalo, naj znova odloči, ali jo bo sploh uvedla. In jo je; tokrat je sklep o preiskavi postal pravnomočen. Medtem pa lahko Slovenija za kar nekaj časa, če ne celo za vselej, pozabi na izročitev soustanovitelja in sošefa slovenske celice kavaškega klana Filipa Vrzića, ki naj bi bil vpleten v načrtovanje vsaj ...