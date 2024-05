Težki časi za udeleženca šova Masterchef Slovenija: Ne morem dojeti, da te ni več

Udeleženec šova Masterchef Bernard Bečan žaluje. Pred dnevi je zapisal, da je umrl njegov dobri prijatelj, ki mu je bil v težkih trenutkih kot brat.

V srce parajoči objavi je zapisal: »Bila sva familija ko nobenga ni blo, ko sva ostala sama, ko sva spala po blokih in klopcah, kljub slabim časom sva bila srečna skupaj, drug za druzga bi ubila, brez besed sva se razumela in s pogledom sva se vse zmenila..tok mam za povedat al tebe več ni, šou si prehitr in res sm jezn na lajf k nas je naredu take, al spremenit zdj nemorm nič, cajt zavrtet nazaj nemorm lahko ti samo zaželim srečen počitek in te prosim da nas čuvaš iz neba!«

Bernard se je ob tem verjetno navezoval na težke čase, ki jih je preživljal, ko je zapadel v trde droge. O težkem vsakdanjiku se je pred kratkim razgovoril in celo priznal, da je bila najhujša od vsega paranoja, zaradi katere ni spal, ni pil, imel je občutek, da mu nekdo sledi.