Tamari na upravni enoti niso hoteli izdelati osebne izkaznice: To je nesprejemljivo, nelogično in nezakonito

Bralka Tamara nas je opozorila na nesprejemljivo prakso, na katero je naletela na ljubljanski upravni enoti. Kljub vnaprej dogovorjenemu terminu ji niso izdelali nujno potrebnega osebnega dokumenta.

»Na UE Linhartova so mi danes odrekli izdelavo osebne izkaznice, čeprav bi jih morali procesirati kljub stavki. Brez kakršnihkoli dokumentov sem že pol leta in je to zame res nujno,« je zapisala.

»Imela sem dogovorjen termin in uro danes, pa niso nič obvestili prej, da ne izdelujejo dokumentov. Klicala sem na Ministrstvo za javno upravo in pravijo, da je z enakim problemom se nanje obrnilo že več ljudi. To je nesprejemljivo, nelogično in nezakonito - a nisem jaz sedaj v prekršku tudi zaradi UE?«

Osebni dokument so dolžni izdelati kljub stavki

Za odgovore smo se obrnili tako na upravno enoto kot na Ministrstvo za javno upravo, od prvih odgovora še nismo dobili. Ministrstvo pa je za Slovenske novice sporočilo:

»Stranke lahko urejajo večino upravnih zadev na katerikoli upravni enoti v Sloveniji, med te šteje tudi izdaja osebne izkaznice in potnega lista. Le za nekatere upravne zadeve je določena krajevna pristojnost glede na njeno prebivališče ali nameravani kraj prebivanja stranke,« so navedli.

Pojasnili so tudi, da bi v času stavke na upravnih enotah vseeno morali izvajati bistvene naloge: »Zakon o stavki v drugem odstavku 11. člena določa, da je na upravnih enotah treba zagotoviti izvajanje nalog, ki so bistvene za uresničevanje funkcij delovanja upravnih enot v času stavke.«

Seznam bistvenih nalog je jasno določen, sicer pa upravne enote stavkajo vsak delovni dan od 15. 5. 2024 dalje, med njimi je tudi UE Ljubljana. Bistvene naloge pa med drugim vsebujejo tudi izdajo potnega lista in/ali osebne izkaznice.

Bralki Tamari bi torej dokument morali izdelati. Dodatna pojasnila s strani upravne enote še čakamo.

Imate podobno izkušnjo? Kontaktirajte nas.