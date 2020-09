Premik? V Slovenijo več testov z rezultati v dobri uri

Predstojnik Inštituta za mikrobiologijo Miroslav Petrovec je pojasnil, da se po informacijah dobavitelja v oktobru obetajo večje količine hitrih testov za ugotavljanje okužbe z novim koronavirusom. Trenutno namreč inštitut dobi manjše količine teh testov, v zadnji pošiljki jih je bilo za 14 dni 250, veliko večino jih dobi UKC Ljubljana. Petrovec je za STA pojasnil, da je na voljo le test enega proizvajalca, ki je gotov približno v uri in 15 minut, če seveda ni čakalne vrste zaradi velike količine hkratnih vzorcev.

Tedenski limit: 125 testov Dobavitelj teste dobavlja na vsakih 14 dni. V zadnji pošiljki so prejeli 250 testov, kar pomeni, da je tedenski limit za uporabo 125 testov. Test proizvaja ameriško podjetje, ki pa v Sloveniji nima svoje podružnice (enako kot v drugih manjših državah), zato ga po navedbah Petrovca kupujejo od na javnem razpisu izbranega podjetja. V jesensko-zimskem času bodo zaradi sezone še drugih virusnih obolenj verjetno potrebe po testiranju na novi koronavirus še večje. Zalog zaradi omejene proizvodnje in velikega povpraševanja tudi v drugih državah ne morejo narediti. A se po informacijah dobavitelja obetajo dobave večjih količin v oktobru.



Od testov, ki jih dobavi inštitut za mikrobiologijo, jih je 95 odstotkov na voljo UKC Ljubljana. Sicer ima inštitut naročnike tudi iz drugih bolnišnic in onkološkega Inštituta Ljubljana, ki jim morajo v izjemnih primerih prav tako nuditi urgentno diagnostiko. Se bodo pa v prihodnosti po besedah Petrovca gotovo pojavili še drugi dobavitelji, ki jih bodo po možnosti vključili v zagotavljanje čim hitrejše diagnostike.

Večjih zalog nima smisla delati Petrovec je nedavno na novinarski konferenci Slovenske medicinske akademije opozoril, da ni mogoče delati večjih zalog reagentov za zimski čas, ko se pričakuje, da bodo večje potrebe, saj imajo rok trajanja. Po drugi strani pa ima večina resnih podjetij, ki proizvaja reagente, na svetovni ravni algoritem razdeljevanja, pri čemer upoštevajo tudi to, kako država obvladuje epidemijo. Tako bodo tudi v jesensko-zimskem času pri dobavi reagentov ves čas odvisni od 14-dnevnih ali tritedenskih napovedi.



Bo pa vlada očitno z rebalansom državnega proračuna sredstva namenila za zagotovitev nujno potrebnih testiranj na okužbo z novim koronavirusom. Za testiranja, ki potekajo v okviru inštituta, je treba za naslednja dva meseca zagotoviti dva milijona evrov sredstev za nabavo reagentov in drugih pripomočkov, povezanih z izvedbo testiranja, piše v predlogu rebalansa. Testiranja na novi koronavirus sicer opravljajo tudi v nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.