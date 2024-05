Poslanec Grims pokazal svoja dvojčka in ženo: Želim jima vso srečo (FOTO)

Poslanec SDS Branko Grims, ki slovi po kontroverznih izjavah, je sledilcem na družbenih omrežjih razkril malce mehkejšo plat. Pokazal je svojo družino. Njegova dvojčka Tim in Tea sta zaključila gimnazijsko pot, to prelomnico pa so proslavili z maturantskim plesom.

»Ta teden sta z maturantskim plesom in sprevodom uspešno zaključila svojo gimnazijsko pot ter vstopila v svet odraslih moja dvojčka Tim in Tea. Želim jima vso srečo v življenju!«