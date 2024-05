Beovićeva o vrtoglavih plačah nekaterih zdravnikov: Ti zaslužki so veliki le pri ...

Marcel Štefančič je v ponedeljek v oddaji gostil predsednico zdravniške zbornice Bojano Beović. Med drugim je beseda tekla o prehajanju zdravnikov iz javnega v zasebni sektor.

»Ali res mislite, da se hočejo zdravniki in zdravnice, zaposleni v javnem sektorju, preseliti v zasebni sektor? Ne pozabite, številni imajo višje plače od predsednice in premierja med petdeseterico ali pa petstoterico, če hočete, najbolj plačanih oseb v javnem sektorju so zvečine zdravniki in zdravnice,« je dejal voditelj. Beovićeva mu je na to odgovorila, da bo to verjetno manjši delež.

Kardiovaskularni kirurgi operirajo krčne žile

»Bojim pa se, da bo to delež prav tistih specialnosti, ki so ključne za vzdrževanje javnega sistema, kjer morajo biti zdravniki zaposleni v državnem sektorju. Dogaja se nam že, da gredo zdravniki z oddelkov za intenzivno terapijo v zasebne kardiološke ambulante, kardiovaskularni kirurgi operirat krčne žile ipd. To se že dogaja, ne gre za velike številke, lahko pa kar grdo osiromaši zdravstveni sistem in tukaj je treba biti previden, premišljen, kdo je tisti, ki bo lahko delal nekaj dodatno,« je še dodala.

Kaj pa predsednica zdravniške zbornice pravi na visoke plače nekaterih? »Ti zaslužki so veliki pri tistih zdravnikih, ki so ogromno, ogromno v službi, pri tistih, ki delajo 40 ur na teden, pri 40 ur plus osem ur, ti zaslužki niso taki, so bistveno nižji kot tisti, ki jih izpostavljajo, kjer imajo recimo cel mesec pripravljenosti in deset dežurstev,« je pojasnila.