Številka novih primerov znova visoka, tudi otroci pogosto širijo okužbe (V ŽIVO)

Situacija v šolah drugačna kot spomladi

Kakšno je koronastanje pri Hrvatih?

V Hrvaški je bilo v ponedeljek testirano 2995 oseb. Od tega so okužbo potrdili pri 145 osebah. Na Hrvaškem se je tako število aktivnih okužb povzpelo na 2492, od tega je 258 oseb na zdravljenju v bolnišnicah, 14 oseb je na respiratorju. V ponedeljek so potrdili tudi eno smrtno žrtev.



Trend okuženosti z novim koronavirusom ne popušča. Na zadnji avgustovski dan je bilo potrjenih 41 novih primerov okuženosti z novim koronavirusom. Testiranih je bilo 1415 oseb. Hospitaliziranih je 25, od tega sta dve osebi na intenzivnem oddelku, tri osebe pa so bile odpuščene iz bolnišnice. Lokalnih virov okužb je po besedah vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina kar 16, neznanih pa 13.Trenutno poteka vladna novinarska konferenca, na kateri bodo sodelovali docentkas Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri UKC Ljubljana,iz NIJZ in Jelko Kacin.Kot je uvodoma poudaril Kacin, bo upoštevanje priporočil zdravstvene stroke v tem šolskem letu ključnega pomena. Po njegovih besedah je izredno pomembno nošenje mask tudi pri naših najmlajših, predvsem na poti v šolo in domov. Zadnje raziskave po besedah Logarjeve kažejo, da starejši otroci in najstniki okužbo širijo pogosteje, kot je to kazalo v prejšnjih mesecih. Še vedno pa velja, da večina otrok bolezen preboleva v lažji obliki. »Obstaja pa velika možnost, da otroci, ki novi koronavirus prebolevajo v blagi obliki, prenašajo virus na druge družinske člane. Zato je še toliko bolj pomembno, da se v šolskih ustanovah držijo priporočil, ki so bila izdana,« poudarja Logarjeva.Vsi si lahko štejemo za velik uspeh, da smo spet normalno v šoli, da so lahko tam vsi otroci, je dejala Truden Drobinova. Ukrepi v šolah so po njenih besedah še vedno precej splošni, po njenih besedah je še vedno pomembno redno umivanje rok in upoštevanje ustrezne fizične distance. Kot je še dodala, je izrednega pomena tudi uporaba mask, saj so te še kako koristne pri omejevanju »dosega« izdihanih izkihanih in izkašljanih kapljic. »Če vsi nosimo maske, ščitimo en drugega,« je znova poudarila.Sedaj je situacija po besedah zaposlene na NIJZ popolnoma drugačna kot spomladi, saj je bilo takrat stanje drugačno. V času, ko so bile meje zaprte, je bilo po njenih besedah širjenje okužb manj verjetno. »V šoli imamo učence, ki imajo določene zdravstvene težave in starejše učitelje, ki so posebej občutljivi,« še poudarja Truden Drobinova. Izpostavila je tudi, da je pomembno, da se otroci iz različnih razredov ne mešajo.