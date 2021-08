Poglejte, kam je Jelinčič poslal predsednika Evropskega parlamenta

Predsednik evropskega parlamentaje z odzivom na tvit predsednika vladeposkrbel, da zdaj veliko več Slovenk in Slovencev pozna predsednika evropskega parlamenta (v katerem grmu tiči zajec, preberite v članku Sassoli kritičen do Janše o migrantih iz Afganistanu, Janša odgovarja ... ). Boju se je pridružil še prvak Slovenske nacionalne stranke, ki je Sassoliju prek twitterja v angleščini sporočil, da naj se vrne v svoje gnezdo sedeti na jajca. Zapis je na facebooku delila stranka SNS, pa tudi predsednik te stranke in avtor tvita.Kaj si prvak SNS misli o beguncih iz Afganistana, preberite v članku Jelinčič za zaprtje mej: Naj jim pomagajo 'bajdnovi luleki' Nekateri komentatorji so se z objavo strinjali, drugi so se ji smejali, nekateri pa so jo označilo za sramoto, za nedostojnost, predvsem pa, da se politik ne bi smel tako obnašati. Kaj si o tem mislite vi? Komentirajte spodaj.