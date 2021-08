Sassoli kritičen do Janše o migrantih iz Afganistanu, Janša odgovarja ...

»Slovensko predsedstvo ne more govoriti v imenu EU glede Afganistana,« je v odzivu na izjavo slovenskega premiera, da EU ne bo odpirala humanitarnih koridorjev poudaril predsednik Evropskega parlamenta (EP). »Naše institucije si prizadevajo ugotoviti, kakšna solidarnost bi bila potrebna za vse, ki jih ogroža novi afganistanski režim, in ne le za Afganistance, ki so sodelovali z nami,« je dejal Sassoli za italijansko Rainews24 v Riminiju. Premiera Janšo vabimo, naj o tem razpravlja z evropskimi institucijami. Tako bomo lahko sklenili, kakšni naj bodo naši naslednji koraki. Vse države članice se počutimo vpletene v situacijo v Afganistanu in jasno je, da moramo pokazati solidarnost.«Janša je dopoldne na twitterju zatrdil, da EU ne bo odpirala nobenih evropskih humanitarnih oziroma migracijskih koridorjev za Afganistan. »Ne bomo dovolili, da se ponovi strateška napaka iz leta 2015. Pomagali bomo zgolj posameznikom, ki so pomagali nam med operacijo Nata. In članicam EU, ki varujejo našo zunanjo mejo.«Na Sassolijevo pojasnilo, da ni predsedstvo Sveta EU tisto, ki bo govorilo, kaj bo storila EU glede humanitarnih koridorjev iz Afganistana, pa je Janša zapisal (nelektorirano): »V resnici je ravno obratno. Države članice odločamo o tem in ne EU parlament. Za sprejem novega migrantskega vala ni nobene možnosti, proti je velika večina članic EU. Tudi tiste z levimi vladami.«Na Sassolijevo izjavo pa je Janša na twitterju poudaril, da je od članic EU odvisna odločitev, ali želijo sprejeti še en migracijski val. »Trenutno pa nimamo niti konsenza niti kvalificirane večine, pravzaprav nobene večine sploh glede vprašanja, kaj storiti. In mi že izražamo solidarnost tistim, ki so delali z nami.«Janševa izjava je odmevala tudi v Italiji. Predstavniki italijanske levice so po pisanju italijanske tiskovne agencije Ansa Janši izkazali nepodporo in pozvali h konkretnim ukrepom proti njemu. Poslanec italijanske poslanske zborniceje poudaril, da se o Janševi izjavi ni razpravljalo ali odločalo na nobenem evropskem forumu in je v očitnem nasprotju s humanitarno zavezo, ki so jo sprejeli voditelji glavnih evropskih držav.