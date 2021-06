Zmago Jelinčič Plemeniti se je zavil v molk

Lopovi, banda, tatovi, kradljivci ...

Jelinčičeve jabolka in hruške

Prodani glasovi?

Vprašanja so ostala brez odgovorov. FOTO: Zaslonski Posnetek

je poslanec, pa tudi predsednik stranke SNS, ki ji je uspelo na zadnjih parlamentarnih volitvah prečkati parlamentarni prag. Povratniki so se v hram demokracije vrnili s štirimi poslanci, na svoji poti do danes pa so edino žensko med njimi izgubili.je 20. decembra 2019, torej še v času vlade, izstopila iz SNS in prestopila k SDS, zaradi nezdružljivosti stališč z vodstvom SNS. Nekateri so ji očitali, da se je prodala, drugi pa so takrat prodajo očitali prav stranki, ki je s svojimi glasovi omogočila doseganje ciljev prejšnji koaliciji. Kaj se je v SNS spremenilo do danes?Prvak SNS je znan po svoji precej ostri retoriki. Ko se je pred leti govorilo o prodaji koprskega pristanišča, je denimo izjavil takole: »Gre za nacionalni interes. Gre za to, da nam hočejo ukrasti biser, ki je tukaj v Kopru. Gre za neskončno svinjarijo, ki jo dela slovenska vlada. Lopovi, banda, tatovi, kradljivci, vse najslabše. Kar hočejo narediti, nam niso naredili niti fašisti niti nacisti, to nam dela slovenska vlada.« Ko smo prišli do gradnje drugega tira, je vstop tujega kapitala stranka, ki deluje iz opozicije, vendar je s koalicijo podpisala sporazum o sodelovanju pri sprejemanju zakonov in drugih aktov, podprla, čeprav nekateri v opoziciji vpijejo, da za to ni prav nobene potrebe. Jelinčiča smo že maja zaprosili, da nam skozi prizmo nacionalistov pojasni, zakaj so se odločili s svojimi glasovi podpreti takšno odločitev. Odgovore smo resda prejeli, kaj je bilo v njih zapisano, pa je nekaj popolnoma drugega.»Takrat je šlo za prodajo pristanišča in ne za gradnjo drugega tira. Kot raziskovalni novinar bi to vendar lahko vedeli,« nam je sprva pojasnil. Seveda nas takšen odgovor ni zadovoljil, saj v njem ni niti enega argumenta, zakaj bi nacionalisti podprli vstop tujega kapitala v projekt drugega tira. Tudi zato, ker imajo v imenu nacionalna stranka, smo vztrajali, da predstavi argumente, zakaj je po mnenju poslancev SNS dobro, da v projekt vstopi tuji kapital. »A znate ločiti jabolka od hrušk?« je odgovoril poslanec. Kljub ponovni prošnji po argumentaciji, v čem se razlikujeta prodaja pristanišča in gradnja drugega tira za nacionaliste, smo v nadaljevanju dobili ta odgovor: »Jabolka so plod drevesne vrste Malus, hruške pa plod drevesne vrste Pyrus.« Na naslednje sporočilo prvak SNS ni več odgovoril.Jelinčičev SNS je v obeh zadnjih vladah deloval iz opozicije. Prejšnjemu premierjuje do njegovega odstopa, ki so ga nekateri označili za metanje puške v koruzo, omogočila doseganje nekaterih ciljev, Janez Janša pa je takrat celo javno (po)objavil domnevni cenik Zmaga Jelinčiča Plemenitega . Vlada se je zamenjala, SNS pa je ostal v opoziciji.V zdajšnji vladi, v kateri ima koalicija s preštevanjem v parlamentu veliko težav (verjetno ni treba opomniti na dva propadla poskusa zamenjave predsednika državnega zbora), je SNS neredko jeziček na tehtnici, ki odloča, ali bo kakšna zadeva 'šla skozi ali ne'. V duhu govoric o ceniku za njihove glasove, smo vse tri poslance SNS – Jelinčiča,in– vprašali:– ali so kdaj prejeli obljubo, ponudbo ali pobudo, ki je bila nato izpolnjena ali pa ni bila, da bodo v zameno za glas podpore sledile koristi (v denarju, funkciji, donaciji ali kakršni drugi obliki koristi zase ali za koga drugega, ki je povezan z njimi), najbolj pa nas je zanimalo obdobje zadnjih dveh vlad,– prosili smo jih za komentar na objavljeni cenik, za odgovor če ta cenik zares obstaja,– če cenik ne obstaja, zakaj se po njihovem mnenju govori o njem in– kaj bi nekomu, ki bi jim obljubil koristi v zameno za njihov glas, odvrnili.Vsa ta vprašanja smo na poslansko skupino SNS naslovili 9. junija, vendar odgovorov niti zanikanja, da takšen cenik obstaja, do danes nismo prejeli od nobenega poslanca SNS. Danes smo zato vnovič poslali prošnjo po odgovorih, saj dopuščamo možnost, da se je kje kaj zalomilo. Pred nekaj minutami, kmalu po objavi članka na naši spletni strani, smo iz poslanske skupine SNS prejeli odgovore, ki jih objavljamo v celoti (nelektorirano):»Pravilno ste ugotovili, da se je nekje zalomilo. Zato vam sedaj prepošiljam odgovore poslancev PS SNS:– Koristi so imeli državljani, saj se je začela obnavljati Kartuzija v Žičah, dograditev Zdravstvenega doma v Slovenskih Konjicah, gradnja vrtca v Podgorcih ter gradnja telovadnice v Radencih.– Govorice se pojavljajo s strani nasprotnikov z željo po diskreditaciji.– Hvala ne.– Ne.«