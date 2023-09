Izlov nutrij poteka po načrtu: imajo na terenu lovci težave z aktivisti? Imamo odgovor

Lovske družine so z mesecem septembrom začele z izlovom nutrij, ki je bil načrtovan že avgusta. Zamik je nastal zaradi logistike, saj je bilo potrebnih nekoliko več pojasnil, je v pogovoru za slovenskenovice.si v začetku avgusta povedal direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje Janez Kastelic.

Izlovu mnogi nasprotujejo, peticijo je podpisalo več kot 24.000 ljudi in 20 nevladnih organizacij, med drugimi je v bran nutrijam stopila tudi Tina Gaber, partnerica predsednika vlade Roberta Goloba. A stroka je odločila drugače. Janez Kastelic nam je pojasnil začetek poteka izlova.

Direktor krajinskega parka Ljubljansko barje Janez Kastelic FOTO: Jože Suhadolnik

Lovske družine so pričele z izvajanjem izlova, kdaj točno so začele?

»Priprave na izlov nutrij z živolovnimi pastmi na podlagi izdane odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so se končale z Usposabljanjem za izvajanje odlova invazivnih vrst, ki se je izvedlo sedmega septembra letos, v organizaciji Lovske zveze Slovenije. Samo lovci, ki so bili prisotni na tem usposabljanju, lahko izvajajo lov z živolovkami.

Na tem usposabljanju so bile lovskim družinam, ki na podlagi izdane odločbe lahko izvajajo lov z živolovkami na lovnih in nelovnih površinah, predane pasti, tako da so lovske družine lahko začele izvajati odlov z živolovkami. Izlov z živolovkami se bo v začetku prednostno izvajal na nelovnih površinah, kjer se lov z lovskim orožjem ne sme izvajati.«

»Zaenkrat nimamo poročil, da bi prišlo do poškodovanja naše opreme oziroma motenja lovcev pri izlovu.«

Kdaj se bo izlov končal?

»Lovske družine so pri planiranju začetka izlova in izbire območja samostojne, morajo pa voditi ustrezne evidence v Lisjaku (uradna evidenca odvzema LZS) in poročati Javnemu zavodu Krajinski park Ljubljansko barje o izbranem območju zaradi koordinacije izlova. Izlov se bo izvajal do konca veljavnosti odločbe, in sicer do 31. decembra letos.«

Kakšen je vaš cilj?

»Izlov nutrij, ki je invazivna tujerodna vrsta, je večleten proces, to nam kažejo izkušnje iz držav, kjer izlov z živolovkami, ki je tudi priporočen s strani Evropske unije, že intenzivno izvajajo (Italija, Nizozemska, Nemčija). Cilj je seveda popolna odstranitev invazivne tujerodne vrste iz okolja oziroma omejitev širjenja.

Da je to možno, je pokazala praksa iz Anglije, seveda pa je to povezano z dokaj visokimi stroški.

V Sloveniji se ta metoda uvaja prvič, in to v Krajinskem parku Ljubljansko barje, ki je, glede na relativno majhno območje v primerjavi z ostalimi državami, lahko uspešno, seveda če bodo zagotovljena sredstva.«

Cilj je popolna odstranitev. FOTO: Foto: Dejan Javornik

Koliko nutrij ste doslej izlovili in koliko jih je še potrebno?

»Konec meseca pričakujemo poročilo o izvedenih aktivnostih v mesecu septembru.«

Ste imeli na terenu pri delu kaj težav, na primer z aktivisti?

»Bil sem obveščen (osebno nisem aktiven na družbenih omrežjih), da "aktivisti" po družbenih omrežjih pozivajo svoje somišljenike in splošno javnost, da naj pridobivajo informacije, kjer se izlov z živolovkami izvaja in naj uničujejo oziroma onesposobijo pasti. Zaenkrat nimamo poročil, da bi prišlo do poškodovanja naše opreme oziroma motenja lovcev pri izlovu.«

Preberite še: