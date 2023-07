Komentar Mateja Lahovnika: Evtanazija za nutrije

Imamo naravni talent, da se ukvarjamo s tistim, kar je manj pomembno, in preusmerimo pozornost od tistega, kar je zares pomembno. Tako ni nikogar kaj prida vznemiril podatek, da so se plače od prvega četrtletja lani realno zmanjšale za 2,8 odstotka. Posebej velikega razburjenja ni bilo niti, ker želi vlada z zvišanji davkov povečati financiranje socialnih blagajn, s čimer je sprožila socialno nazadovanje slovenskih gospodinjstev. Največji problem v državi so očitno nutrije v Ljubljanici.

Pravzaprav je problem nastal šele, ko so nutrije, ki se pri nas očitno, v nasprotju z drugimi prebivalci te države, vse bolje počutijo, najedle dva splava, s katerima sta vplivneža želela dobro zaslužiti. Zato se je oblast hitro odločila, da je treba nutrije odstraniti. Težava je nastala, da drugi, neformalni del oblasti, bližje srcu premiera, temu odločno nasprotuje. Tako smo dobili poletno opereto, o kateri ni treba preveč razmišljati, da bi si ustvarili mnenje in v deželi pod Alpami očitno ljubimo poletne operete. Razprava o tem, ali je Golobova partnerica upravičeno ali neupravičeno posegla v zgodbo, je dejansko brezveze. Vsak lahko ima svoje mnenje in ga tudi javno izrazi. Tina Gaber je to naredila na čisto transparenten način. Precej bolj zanimivo je, da se s tako relativno nepomembno temo ukvarja tako veliko vplivnih in manj vplivnih ljudi. Pričakovali bi, da bo pozornost usmerjena v to, kar je za ljudi res pomembno. Na primer, zakaj so se čakalne dobe v zdravstvu še povečale ali zakaj pridni in pošteni vse težje živijo od svojega dela.

Nutrije namreč preusmerjajo pozornost od bistvenih k manj bistvenim vprašanjem, kar pa očitno večini v teh poletnih mesecih ustreza. Precej bizarno je poslušati iste ljudi, ki po eni strani, ko gre za nutrije, trdijo, da je treba poslušati stroko in nutrije odstraniti, po drugi, ko gre za evtanazijo ljudi, pa zdravstveni stroki nasprotujejo. Z drugimi besedami, evtanazijo nutrij je treba uvesti, ker to zagovarja stroka, evtanazijo ljudi pa je treba uvesti, kljub temu da stroka temu nasprotuje. Pa naj razume to poletno logiko, kdor more.