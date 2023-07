Robert Golob: Ne živimo v državi, kjer bo moški kontroliral besede svoje partnerke (VIDEO)

Kot smo že poročali, so predstavniki 20 društev in organizacij na čelu s Tino Gaber, ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano medtem ta teden predali več kot 24.000 podpisov pod peticijo, s katero izražajo nasprotovanje odlovu. Ministrstvo so med drugim pozvali, naj razglasi takojšen moratorij na izvajanje ukrepa.

Borka za pravice živali in partnerka predsednika vlade Tina Gaber pa je na družbenih omrežjih nato objavila še posnetek, v katerem, govori o »resničnem ozadju načrtovanega poboja nutrij«.

Helsinški monitor nad odlov nutrij z ustavno pobudo Helsinški monitor Slovenije za človekove pravice je danes na ustavno sodišče vložil ustavno pobudo s predlogom za presojo in začasno zadržanje odredbe glede izvajanja odločbe kmetijskega ministrstva o odlovu nutrij na Ljubljanskem Barju. Kot navajajo v organizaciji, gre pri odločbi za kršitev ustave, zakonov in podzakonskih aktov.

Med drugim pove, da je v projektni študiji o naravovarstveni problematiki nutrije na Ljubljanskem barju »izražen motiv za bodočo sistemsko korupcijo«. Tako izpostavi avtorja študije, doktorja bioloških znanosti Huberta Potočnika, ki je obenem tudi član strokovno-znanstvenega sveta Lovske zveze Slovenije. Potočnik je za TV Slovenija povedal, da so namigi Gabrove o korupciji zanj tako osebna kot strokovna žalitev, študija pa je bila narejena po vseh strokovnih merilih. Zanikal je, da bi študija komur koli dajala delo in denar, v skladu z razpisom so pač morali tudi oceniti stroške šestletnega intenzivnega odlova nutrij in pižmovk za področje Krajinskega parka Ljubljansko barje – kdor koli bi že to počel in če bi počel.

Golob v bran Tini Gaber

Na vse skupaj se je oddaji 24ur Zvečer odzval tudi predsednik vlade. Robert Golob je dejal, da imajo civilna druža in aktivisti pravico in dolžnost opozarjati na krivice, če jih opazijo, vlada pa jim je dolžna prisluhniti. »Moja partnerka se je v preteklosti že borila za pravice živali in drugih ranljivih skupin, bori se danes, in prepričan sem, da se bo tudi v bodoče.« Dodal je še, da ima vsak pravico biti aktivist in se javno izražati na družabnih omrežjih. »Moja partnerka bo delovala javno in vse kar ima povedati, bo povedala preko medijev, mislim, da je to najbolj transparenten možen način delovanja.«

Dodal je še, da nam civilna družba postavlja ogledalo in včasih zahteva stvari, s katerimi se ne strinjamo. »Kaj je s tem narobe? S tem, ko imamo več argumentov, pa ne nujno tistih, s katerimi se vsak posameznik strinja, pridemo do boljših rešitev. V primeru nutrij moramo najti boljšo rešitev.«

Na objavljen posnetek, v katerem je Tina Gaber kritizirala študijo Huberta Potočnika, se je odzval tudi avtor študije. Dejal je, da se mu zdi ravnanje Gabrove žaljivo na osebni, strokovni in institucionalni ravni. Golob je dodal, da ima vsak pravico do svojega mnenja, a da »ne živimo v državi, kjer bo moški kontroliral besede svoje partnerke. Daleč od tega.«

Gabrova ne ve, kaj je korupcija?

»A študija se ne ukvarja le z usodo nutrij, temveč predvsem s finančnim vidikom upravljanja teh živali. Višino stroškov so v prvih letih ocenili na več kot pol milijona evrov. Natančneje: 539.929,70 evra. Študija sama ne predstavlja koruptivnega dejanja, je pa v njej izražen motiv za sistemsko korupcijo,« trdi Tina Gaber.

Ob tem so se oglasili v Lovski zvezi Slovenije, kjer očitke o korupciji zavračajo in trdijo, da Gabrova ne ve, kaj korupcija sploh je. Tako je Lado Bradač, predsednik Lovske zveze Slovenije, za Svet na Kanalu A, zatrdil, da za odlov nutrij niso dobili nobenega plačila.