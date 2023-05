Nutrije bodo mamili v pasti, potem pa jih postrelili: 14 tisoč podpisov pod peticijo proti pomoru

Podpisov pod peticijo proti poboju nutrij na Ljubljanskem barju je že skoraj 14 tisoč. Glede na to, da je bila ustvarjena 19. maja, se zdi, da je za te velike glodavce mar precej ljudem.

Načrtovan je namreč celovit izlov nutrij, ki naj bi trajal več let. Kot smo pisali, bodo izbrane lovske družine lahko lovile tako na lovnih kot nelovnih površinah. Žival bodo ujele v past, nato pa jo ustrelile. Usmrtitve bodo izvajali le v loviščih in diskretno, nikakor ne v naseljenih območjih. Tovrstna metoda je menda najbolj humana.

Na družabnih omrežjih se bije boj med tistimi, ki so za, in tistimi, ki so proti usmrtitvi nutrij.

Njihovemu poboju nasprotuje denimo Matej, ki je objavil fotografijo z nutrijami in zapisal:

»To so moje prijateljice nutrije. Ker so obglodale plavajoče hiške z jacuzzijem, ki so jih na Ljubljanici postavili za privabljanje turistov, bojo zdaj pobili čisto vse nutrije na Ljubljanskem barju, z obrazložitvijo, da gre za invazivno vrsto. Nutrije so že desetletja del naše favne. So neagresivne in nemoteče živali, ki so v našem okolju že integrirane. Poboj nutrij je zavržno in nesprejemljivo dejanje. Prosim, podpišite peticijo proti poboju nutrij na Ljubljanskem barju. Če se nas zbere dovolj, se mogoče še da kaj narediti, da se to prepreči. Hvala!«

Vplivnica Lara Goršek, ljubiteljica živali, ki smo jo gledali v šovih Kmetija in Sanjski moški, je presenetila s svojim stališčem:

»Preden nasedate tem bedarijam, si dobro poguglajte vse o nutriji. Predvsem o tem, kako hudo invazivna tujerodna vrsta je to, koliko škode naredi domačemu ekosistemu in biodiverziteti, kako zelo škodi avtohtonim živalskim in rastlinskim vrstam in jim odvzema habitat s svojo neverjetno prilagodljivostjo.

Pa ne nasedati, da se vse skupaj dogaja zaradi obglodanih hišk. O tej problematiki se je intenzivno govorilo že 15 let nazaj, ko so nam prfoksi na BICu razlagali, da zaradi nutrij Ljubljanica postaja prazna, ker vse pojedo, nimajo naravnih sovražnikov in so ekstra prilagodljive. In če se jih ne odstrani, bodo uničile tudi barje. Na leto ima lahko 3 legla z do 13 mladiči (povprečno 6), dnevno poje od 20 do 25 odstotkov lastne teže, kopljejo globoke rove v brežinah ter povzročajo erozijo, uničujejo pridelke na vrtovih in njivah, uničujejo tudi habitat obvodnih ptic in onemogočajo gnezdenje na brežinah, pogosto obgrizejo kable avtomobilov, parkiranih v njihovi bližini, ter intenzivno izpodrivajo domačo avtohtono pižmovko.

Nutrija pogosto prenaša leptospirozo, tuberkulozo, toksoplazmozo, trakuljo, jetrni in krvni metljaji in redkeje steklino.

Bajdvej, nutrija je po zakonu divjad in s tem je vsak, ki krmi nutrijo, v prekršku z zakonom o divjadi in lovstvu.

Pa ne mi začet o tem, da sm dvolična ker sm proti odstrelu volkov in medvedov, pri nutrijah pa nimam problema s tem. To sta dve hudo različni zadevi.«

Mimogrede: ste vedeli, da je v mestu nutrije prepovedano hraniti? Če se na to požvižgate, vas čaka globa od 420 do 1200 evrov.

