Je Tina Gaber vedela, kako nevarno je njeno početje? Lahko bi staknila hudo bolezen

Aktivisti in zagovorniki pravic živali so v teh dneh skočili na noge, ko je padla odločitev, da bodo na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje začeli izvajati poskuse za popolno odstranitev nutrij. Na spletu so se pojavile peticije proti »poboju nutrij«, izjemno aktivna na tem področju je tudi partnerka premierja Roberta Goloba, ki je na svojih družabnih omrežjih objavila posnetek, kako ob Ljubljanici hrani in boža nutrije.

Njeno dejanje je mnoge razburilo, saj na Špici, kjer je posnetek nastal, celo stoji opozorilna tabla z zapisom, da je hranjenje nutrij prepovedano. Odlok, s katerim so prepovedali hranjenje prostoživečih živali, predpisuje za takšno početje 100 evrov kazni.

Tina Gaber pa ni samo kršila ljubljanskega odloka, temveč je s tem ravnanjem na kocko postavila tudi svoje zdravje. Nutrije so namreč lahko prenašalke številnih bolezni, ki jih lahko povzročajo bakterije ali paraziti. Med bolezni, ki jih prenašajo, spada tudi posebna vrsta srbečice, ki jo pravzaprav povzroča glista. Omenjene gliste so prisotne tako na nutrijah kot v vodi in se lahko na človeka prenese ob stiku z vodo ali živalmi. Nutrije pa naj bi prenašale celo tuberkulozo in septikemijo, njihovi iztrebki in urin pa lahko vsebujejo parazite, kot so nematode, krvne gliste, trakulje in jetrne gliste.

N1 ob tem dodaja, da so sicer na ljubljanski veterinarski fakulteti ugotovili, da je bila izbrana populacija zdrava in da ne predstavljajo tveganja za prenos bolezni.