Teden v zvezdah: v ponedeljek bo nujno, da več počivamo

Pa smo se le prebili do prazničnega tedna in nekoliko lepših dni. Merkur teče direktno, počasi pridobiva hitrost, tako tudi vedno bolj zremo v prihodnost. Hkrati se odmikamo od naporne polne lune in se premikamo k zadnjemu krajcu, ki obljublja več pozitivne naravnanosti.

V ponedeljek, 29. 4., Venera preide v bika in prinaša nekaj tednov, ko bomo stabilnejši v odnosih in na področju financ. Preprosto bomo iskali dolgoročne rešitve na finančnem področju, v odnosih bo več miru, manj dram. Prvi aspekt Venere ne bo prijeten. Gre za kvadrat s Plutonom, ki bo sprožen že v torek, 30. 4., zvečer in eksakten v noči na sredo. Omenjeni kvadrat nekaterim prinaša neuresničena ljubezenska hrepenenja, ujetost v odnos, ki nima razvoja in napredka, ali samo močne strasti. V materialnem pogledu lahko finančne skrbi, pritiske, tudi iskanje rešitev iz njih.

V ponedeljek, 29. 4., imamo konjunkcijo Marsa in Neptuna na zvezdi Scheat, kar prinaša pomanjkanje energije, težave z vodo, lahko pride na dan korupcija, paziti se moramo, da nas kdo ne oslepari, zavaja. V ponedeljek bo nujno, da več počivamo. V torek pozno popoldne vstopi Mars v svoje znamenje in od takrat prinaša več fizične energije, odločnosti in borbenosti. Tako bo v zadnjih dneh tedna več priložnosti in možnosti za začetek nove športne aktivnosti.

Luna v vodnarju praznične dni barva z radovednostjo, družabnostjo in željo po komunikaciji. Nujno je, da ne ostajamo doma, drugače bo več nemira in nervoze. 2. 5. se obrača Pluton in vsaj nekaterim prinaša nekaj več intenzivnega doživljanja in ujetosti v destruktivne navade. Pogumno gremo skozi to. V petek, 3. 5., se povežeta Mars in Pluton s sekstilom, kar vseeno pomaga, da se poženemo v akcijo, smo delavni, športni, vztrajni. Nujno je iti na neki način prek sebe, se utruditi, spotiti.

Postopoma se življenje obrača na bolje. V tem tednu imamo dva prehoda planetov, tako da se bo tudi energijska vibracija precej spremenila. Venera v biku prinaša več stabilnosti v odnose, Mars v ovnu več fizične energije, več volje do dela in življenja. Toda da ne bi bilo vse samo lepo in prijetno, bo aktiven tudi Pluton, tako nas bo življenje v teh dneh sililo, da spustimo, kar ni naše, in se še toliko bolj poženemo za tem, kar čutimo kot svoje.