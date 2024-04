Kreslin je »šel« z Goričkega v Piran, Goričanci pa kar na Ohrid (FOTO)

Medtem, ko se še iz Carigrada ni vrnila skupina prekmurskih motoristov, ki so z motorji starimi 70 in več let, iz Tešanovcev, odpotovali na 3.200 kilometrov dolgo potepanje po osmih državah jugovzhodne Evrope, se je proti jugu odpravila nova skupina motoristov. Osem prijateljev iz Prekmurja, se je namreč s Tomosi iz Serdice na Goričkem podala v Severno Makedonijo, s čem bodo realizirali svojo lansko obljubo. Po tem, ko so se namreč lani z znamenitimi tomosi oziroma kolesi z motorjem iz Serdice odpravili do približno 600 kilometrov oddaljenega Beograda, kjer so Titu na grobu prižgali svečo, so obljubili, da bodo letos podvojili kilometre in dosegli nov podvig.

Skupina prijateljev se je s Tomosi iz Serdice na Goričkem podala v Severno Makedonijo. FOTO: Osebni Arhiv

Skupina prijateljev se je s Tomosi iz Serdice na Goričkem podala v Severno Makedonijo. FOTO: Osebni Arhiv

Skupina prijateljev se je s Tomosi iz Serdice na Goričkem podala v Severno Makedonijo. FOTO: Osebni Arhiv

Skupina prijateljev se je s Tomosi iz Serdice na Goričkem podala v Severno Makedonijo. FOTO: Osebni Arhiv

Tako so se včeraj, v nedeljo zjutraj s Serdiškega brega v občini Rogašovci, odpravili na približno 1.200 kilometrov dolgo pot do Ohrida v Severni Makedoniji, kamor bodo prispeli predvidoma v sredo, 1. maja. To pot so izbrali, saj so želeli podvojiti lani prevožene kilometre. Na znamenitih tomosih, ki so izjemno vzdržljivi, so se proti nekdanji najjužnejši SFRJ republiki, odpravili: Samuel Flajšoker, Zoran Zorković, Walter Kolar, Jožek Fartek, Robert Lang in Sašo Mihalič, v spremljevalnem kombiniranem vozilu s prikolico, na katero bodo na poti nazaj naložili svoje tomose, jih spremljata Davorin Sampl in Andrej Horvat. Kot je ob tem povedal Samuel Flajšoker, se pot poimenovali Od glave do pete, saj potujejo od glave slovenske »kokoške« do jugozahoda Severne Makedonije, v domače kraje pa se bodo s kombijem vrnili v petek.

Seveda pa potepanje ne bo minilo v sami vožnji, temveč bodo prijatelji dodatno uživali ob lepotah in znamenitostih (fotografija iz Vukovarja na Hrvaškem, op.p.) območij skozi katera se vozijo, ter seveda tudi ob znameniti kulinariki (fotografija iz Aranđelovca v Srbiji, op.p.) in gostoljubju tamkajšnjih domačinov...