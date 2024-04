Komentar Marka Uršiča: Sodniški svet

Nekdanji dolgoletni slovenski rokometni reprezentant Marko Bezjak je bil zaradi incidenta na tekmi hrvaškega prvenstva med Nexejem iz Našic in Zagrebom kaznovan z 12 meseci prepovedi igranja. Štirimesečno prepoved igranja je prejel še en slovenski rokometaš, Andraž Velkavrh, medtem ko je takratni trener Nexeja, nekdanji selektor Slovenije Veselin Vujović, dobil trimesečno kazen.

Do incidenta je prišlo ob koncu prvega polčasa pri izidu 16:9 v prid gostov iz Zagreba, potem ko se gostitelji še enkrat več niso strinjali z odločitvijo glavnih sodnikov in delegata. V gneči ob zapisnikarski mizi se je Bezjak z ramenom zaletel v delegata Anta Josića, ta je potreboval zdravniško pomoč. Delegat je namreč sodnika opozoril na dodatno dvominutno kazen za Bezjaka, slednji je odšel z igrišča in se namenoma v predel rame in reber zaletel v Josića. Kazen 12 mesecev neigranja je za 37-letnega Bezjaka seveda boleča, ker pa incidenta nismo videli, ga tukaj ne bomo komentirali. Videli smo pa naslednjega.

V drugi finalni tekmi poljskega prvenstva v odbojki med kluboma Jastrzębski Węgiel in Aluron CMC Warta Zawiercie je v četrtem nizu pri vodstvu gostov s 24:23 prišlo do napačne postavitve igralcev Zawiercieja pri začetnem udarcu gostiteljev. Očitno napako sta sodnika »spregledala«, Warta je zmagala, igralci Jastrzębskega pa so ponoreli. Drugi sodnik je brez dvoma storil napako, ker ni opazil nepravilne postavitve igralcev, takšne napake pa se ne preverjajo s sistemom izziva, torej videoposnetka. Predpisi glavnemu sodniku dovoljujejo, da preveri, ali je prišlo do dotika mreže, s tem bi si ogledal vse dejanje od začetka in nato ugotovil napako pri postavitvi.

V prerivanju ob igrišču je strokovnjak za telesno pripravo Jastrzębskega Federico Baroni napadel komisarja tekme Waldemarja Kobienija, ob »podaji rok« igralcev na vsaki strani mreže po koncu srečanja pa je hrvaški odbojkar domače ekipe Marko Sedlaček izustil marsikatero krepko gostujočim članom. Sodniki so ljudje, ljudje pa se tudi motijo. A gre tudi za denar iz klubskih proračunov in uspehe, sodniki pa se vedejo, kot da so svet zase in ne uporabljajo niti tehnologije za preverbo odločitev.