Gaja Filač v ŠOKkastu: Vsak starš na nek način poškoduje svojega otroka (VIDEO)

Gaja Filač je predstavnica generacije Z, ki presega okvirje z mišljenjem, da sodobna tehnologija ni vedno najboljša izbira in ima raje pristen osebni stik z ljudmi. V igralske vodo jo je sprva ponesla potreba po pozornosti: »Tekom gimnazije pa je potrebo po pozornosti zamenjala potreba po kreativi, da sem bila v stiku z umetnostjo.« V zadnjem letu je zaslovela z vlogo Lare v priljubljeni seriji Skrito v raju, njen igralski opus pa je zavidanja vreden, saj se pomembne vloge vrstijo ena za drugo. Povedala je tudi, kako močno se jo dotaknejo vloge in kako naporen je igralski poklic, ko v enem obdobju igraš več različnih vlog: »Veliko bolj miren človek sem, ko igram veliko predstav in so hkrati tudi zelo intenzivne. Takrat sem v zasebnem življenju veliko bolj mirna.«

Zaljubljenost med igralci

Igralski poklic je unikaten in skozi različne vloge se zbudi tudi cela paleta čustev. Včasih se pojavijo tudi metuljčki v trebuhu in to ni nujno slabo. »Ko se dejansko nekaj zgodi, je čudovito, ker sploh ne rabiš igrat,«nam je razkrila in povedala, da so to vseeno redki primeri, da prepustiš čustvom svojo pot, saj igralci ohranjajo visoko mero profesionalnosti. »Včasih pa ugotoviš, da si se preprosto zaljubil v lik in ne pravo osebo,« še doda. Prav igralski poklic ji je omogočil, da živi življenja številnih likov in zaradi tega je morala prej odrasti.

V tokratni epizodi podkasta Šokkast je bila gostja igralka Gaja Filač. FOTO: Marko Feist

Prevzemanje odgovornosti je ključnega pomena

Gaja veliko in iskreno govori tudi o prevzemanju odgovornosti za svoj duševni razvoj. Piše dnevnik v katerega izlije občutke in misli, da se jih osvobodi. »Prišla sem do spoznanja, da če se človek ne želi spremeniti, ga tudi ti ne boš spremenil. Edino, kar se lahko zgodi, da še ti postaneš nesrečen,« nam razloži. Meni, da ima vsak človek odgovornost, da se poskuša spremeniti, če je v trenutni situaciji nesrečen. Pravi, da je treba odpreti vrata in si poiskati pomoč, ker s prelaganjem krivde na druge ne moreš priti do ustreznih rešitev. »Vsak starš na nek način poškoduje svojega otroka. Tudi jaz bom verjetno to storila, če bom imela svoje otroke,« na strani vsakega posameznika pa je, kako se soočimo s temi travmami in posledicami.

Z Laro sva si vedno manj podobni

Z likom Lare v seriji se je približala slovenskemu občinstvu in pravi, da sta si vedno manj podobni: »Skupno imava izgubo očeta in to praznino izgube, ki jo nosiva v sebi. Obe imava zelo močan odnos z mamo, tukaj se pa tudi počasi konča. Mogoče sva obe pozitivki in zelo povezani z naravo. Jaz sem bolj zakompliciran človek kot ona. V partnerskih odnosih je ona veliko bolj potrpežljiva kot jaz,« v smehu pove.

Jaz sem ekstremist in grem zelo rada preko svojega telesa

Spregovorila je tudi o tem, kaj počne v prostem času in kako skrbi za svoje fizično ter psihično zdravje. Hvaležna je za vse priložnosti, ki so ji ponujene v tem trenutku in včasih si tudi ona nakoplje preveč dela. Na vprašanje, kako se zavaruje pred preobremenjenostjo pa odgovori: »Jaz sem ekstremist in grem zelo rada preko svojega telesa, kar se mi potem seveda maščuje. Glava in srce pri meni delujeta ločeno, kar zna biti tudi problem,« pri tem ji večkrat pomaga mama, ki jo poskuša ustaviti in ji zna postaviti prava vprašanja. Takrat lahko sprejme odločitve, ki so zdrave za njo in njeno kariero.

