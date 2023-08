Zaplet pri izlovu nutrij? Janez Kastelic razkriva, kaj se je zgodilo

Z avgustom bi se moral začeti izlov nutrij, ki mu mnogi nasprotujejo, a se ne bo. Direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje Janez Kastelic je v pogovoru za slovenskenovice.si pojasnil, zakaj se je časovnica zamaknila.

V začetku leta smo začeli intenzivno komunikacijo, bilo je potrebnih nekoliko več pojasnil, zato se je logistika zamaknila.

V Krajinskem parku Ljubljansko barje imamo devet vrst, s katerimi se v skladu s programom dela ukvarjamo: 5 rastlinskih in 4 živalske.

Najprej se naredi (študijska) naloga, kot v primeru nutrij, naredi se letne načrte, javni razpis in potem se določijo pravne in fizične ukrepe, ki te ukrepe izvajajo. In tako se zgodba konča, taka logistika je čisto enostavna.

Pri nutrijah se zaplete: je invazivna tujerodna vrsta in hkrati tudi divjad, zato se dela po lovski zakonodaji. Izlov nutrije z živolovkami je ena od metod.

Gre za vretenčarja, ki se pojavlja tudi na nelovnih površinah (kjer lovci ne morejo intervenirati z orožjem, ker je to naselje, bližina naselja ali podobno). Zato smo prosili za odločbo.

Kaj pravi pristojno ministrstvo

»Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je na vlogo Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje in na podlagi pozitivnega strokovnega mnenja Zavoda za gozdove Slovenije že konec septembra 2022 izdalo odločbo, s katero lovskim družinam Brezovica, Vrhnika, Borovnica, Rakitna, Tomišelj, Ig in Škofljica dovoljuje odlov nutrij na lovnih in nelovnih površinah Krajinskega parka Ljubljansko barje, in sicer do 31. 12. 2023.

Odločba MKGP, ki je pravnomočna, izvajalcem le dovoljuje in jih ne obvezuje k izvedbi izlova na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje. Odločba dovoljuje odlov v živolovke zlasti na površinah, kjer je sicer uporaba strelnega orožja iz varnostnega vidika neprimerna in lahko celo smrtno nevarna.

Ponovno poudarjamo, da je sicer lov nutrij z veljavno zakonodajo na lovnih površinah dovoljen vse leto. V skladu z odločbo MKGP pa je dovoljen odlov nutrij do 31. 12. 2023. Kdaj in v kakšnem obsegu se bo začel odlov, je odločitev koordinatorja izlova in izvajalcev, in ne MKGP.«