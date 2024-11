Po kraji spominske plošče borcev NOB: »To je vrh vandalizma nad spominom padlih borcev«

Na Pasji Ravni, v osrčju Poljanske doline, že desetletja stoji kamnit spomenik, na katerem je bila do nedavnega pritrjena spominska plošča z napisom: »V spomin padlim borcem Cankarjevega bataljona, ki se je na tem mestu junaško boril proti veliki nemški premoči ob Poljanski vstaji 26. 12. 1941.«

Prav tu se je pozivom Osvobodilne fronte za odhod v partizane že konec decembra 1941 odzvalo kar 307 mož in fantov, ki so se pridružili 37 pogumnim možem, ki so se na poziv odzvali že prej. Bili so iz 51 krajev s področja Poljanske doline. Vključili so se v Cankarjev bataljon ter v Poljansko in Selško četo ter le nekaj dni pozneje bili hude boje z Nemci na Pasji Ravni.

Danes plošče v spomin padlim borcem ni več, saj je bila pred dnevom spomina na mrtve in ne nazadnje pred skorajšnjo obletnico Poljanske vstaje ukradena.

»Ta kraja je samo vrh vandalizma nad spominom padlih borcev, ki je bil vsako leto doslej v jesenskem času deležen različnih oblik napadov in poniževanja. Ob letošnji kraji spominske plošče pa se sprašujemo: 'Le zakaj je tovrsten pomnik komu lahko na poti? Težko razumemo, da je lahko pomnik na boje slovenskega naroda za svobodo in mir tarča tolikšnega sovraštva bodisi posameznikov, bodisi posameznih skupin',« so sporočili iz ZZB NOB Ljubljana.