Pivčeva pri Janši, po srečanju oba skrivnostna

Odstopljena predsednica Desusa in kmetijska ministricase je popoldne sestala s predsednikom vlade, a ne v njegovem kabinetu ne Pivčeva uradno srečanja niso komentirali oz. razkrivali vsebine pogovora. Neuradno pa ministrica naj ne bi odstopila in se pripravlja na interpelacijo o njenem delu in odgovornosti, ki so jo vložile štiri opozicijske stranke. V interpelaciji so nanizale očitke, ki se jih Pivčeva v zadnjih mesecih otepa zaradi plačil ob gostovanjih po Sloveniji ter očitke zaradi afere SRIPT.Svet Desus pa je odločil, da bodo na izrednem kongresu 28. novembra poleg novega predsednika stranke volili tudi tri nove podpredsednike. Po odstopu Pivčeve z mesta predsednice je bilo slišati, da bodo danes predlagali tudi njeno razrešitev z mesta kmetijske ministrice in ime njenega naslednika, a so zatrdili, da o tem niso govorili.V poslanski skupini Desus pričakujejo, da se bo vprašanje položaja kmetijske ministrice razrešilo še pred interpelacijo. Odločitev je sicer v rokah premierja Janše. A če bi Pivčeva ostala na položaju, koalicija ne bi imela več glasov poslancev Desusa, je pred nekaj dnevi napovedal vodja poslanske skupinePivčeva je odstopila s položaja predsednice stranke pred nekaj tedni na seji izvršnega odbora tik pred tem, ko bi svet stranke najverjetneje odločal o njeni razrešitvi. Svet je odločil, da bo Desus do kongresa zastopal minister za zdravje Tomaž Gantar, ki danes položaja Pivčeve ni želel komentirati. »Ona je že velikokrat povedala kaj, kar ni držalo,« pa je dejal glede navedb, da naj bi uživala podporo predsednika vlade.Čeprav je bilo sprva mišljeno, da bodo na kongresu volili le novega predsednika ali predsednico, pa so se danes odločili, da bodo izvolili tudi tri nove podpredsednike. Po besedah Urha je namreč potrebno, da se stranka konsolidira, da bo taka, kot mora biti, da ne bo razklana. S tem po njegovih ocenah niso izrekli nezaupnice aktualnim podpredsednikom, ki so Anita Manfreda, Jelka Kolmanič in Anton Balažek, pač pa le omogočili, da bo lahko imel novi vodja stranke druge podpredsednike.Pivčeva je napovedala vnovično kandidaturo za predsednico, medtem ko se Gantar za to ne bo potegoval.