Vlada razkrila stroške Pivčeve in njenih obiskov

Vlada je odgovorila poslancu Francu Trčku (poslanska skupina SD) na njegova vprašanja v zvezi s terenskimi obiski Pivčeve

V pisnem poslanskem vprašanju z dne 17. avgusta je Franc Trček navajal, da je Pivčeva ob izbruhu potencialno korupcijskih afer ubesedovala, da je opravila »več sto« terenskih obiskov tako v predhodnem mandatu kot v tem. Poslanec je vlado spraševal (odgovori vlade so pod vprašanji):



1. Kakšno je natančno število teh obiskov v obeh mandatih gospe ministrice?

Odgovor vlade: V uvodu naj pojasnimo, da ti podatki na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) niso zbrani na način, da bi bile naenkrat razvidne vse aktivnosti, zbrane v aplikaciji. Podatki so bili zbrani na podlagi javne najave dogodkov v napovedniku MKGP – obiskov ministrice na lokacijah, kamor je bila povabljena, da se v funkciji ministrice udeleži dogodka, predstavitev ali srečanja. Gre za javno najavo aktivnosti funkcionarja, pogosto z namenom informiranja ali povabila medijem k spremljanju. Zato so spodnji podatki le informativni in lahko ne odražajo dejanskega stanja. Ministrica je lahko določeno lokacijo zaradi podaljšanja programa ali hitrega dogovora odpovedala ali se dodatno udeležila zaradi obveznosti ali drugih nepredvidljivih situacij do dne 24. 7. 2020.



Število službenih poti ministrice po letih:

- leto 2018: 12;

- leto 2019: 113;

- leto 2020: 37.



2. Kaj je bila vsebina konkretnih terenskih obiskov?



3. Kateri vse stroški so ob tem nastali in kdo jih je poravnal oziroma plačal?

​V letih 2018, 2019 in 2020 so vezani na terenske obiske ministrice nastali skupni stroški v višini 218,90 evrov.



4. Kateri vse obiski so bili, zaradi potencialne koruptivnosti, samoprijavljeni Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK)?

Na Komisijo za preprečevanje korupcije v letih 2018, 2019 in 2020 ni bilo podane nobene potencialne koruptivnosti s strani ministrice.

Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so v postopek državnega zbora vložile interpelacijo ministrice za kmetijstvo. Glasovanje bi podprli najverjetneje tudi poslanci koalicijskega Desusa, ki interpelacije sicer niso sopodpisali.Preberite tudi:Opozicija ministrici očita kršenje zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije, sum zlorabe uradnega položaja ter nespoštovanje etičnih norm in prikrivanje dejstev, ki so v javnem interesu. Na Pivčevo namreč letijo očitki zaradi plačil ob gostovanjih po Sloveniji, najbolj je bilo izpostavljeno gostovanje na Krasu oziroma podjetju Vinakras ter Izoli. V interpelaciji so izpostavljeni tudi očitki v zvezi z nepravilnostmi pri projektu SRIPT, ki pa so se pojavili že v vladi Šarca, ko je bila Pivčeva prav tako kmetijska ministrica.​​Preberite tudi:Nekateri menijo, da do interpelacije morda sploh ne bo prišlo. Kot je med drugim ocenil vodja poslancev SD, bi Pivčevo lahko predsednik vladeže pred tem umaknil s položaja. Pivčeve namreč po nedavnem odstopu s položaja predsednice Desusa poslanci te stranke ne vidijo niti več na ministrski funkciji. Ali bodo sopodpisniki interpelacije, se še niso dogovorili. To bi sicer zapletlo koalicijska razmerja, saj v skladu s koalicijsko pogodbo poslanci koalicije interpelacij ne podpirajo. V Desusu računajo na to, da se bo Pivčeva poslovila od položaja ministrice še pred interpelacijo, da bi odstopila ali pa bi Janša predlagal njeno razrešitev.Pivčeva je sicer napovedala vnovično kandidaturo za predsednico stranke na novembrskem volilnem kongresu, na katerem pa se za predsednika stranke upokojencev ne bo potegoval minister za zdravje. Ta je Pivčevo na januarskem kongresu podprl proti, nato pa postal njen velik kritik.