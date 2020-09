Razkrivamo, kako bogata je Aleksandra Pivec

Kot ministrica zaslužila okoli 120 tisočakov

Spodaj objavljamo naša vprašanja in odgovore, pripravljene na ministrstvu, ki ga vodi Aleksandra Pivec:

V prihodnji dneh bomo razkrili še več podatkov o premoženju ministrske ekipe Janeza Janše.

Na Hrvaškem lahko vsakdo vpogleda v podatke o premoženju funkcionarjev. Vse je javno objavljeno in dostopno na spletni strani Sukobinteresa.hr. Tudi za predsednika vlade, denimo. Pri nas takšne zakonodaje nimamo. Morajo pa ministri in ministrice o svojem premoženju oziroma njegovi spremembi poročati Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), ki na podlagi ugotovitev in podanih izjav občasno uvede tudi kakšen postopek. Spomnimo na enega najodmevnejših, ko so pod drobnogled vzeli premoženje predsednikov parlamentarnih strank, tudi(Slovenska demokratska stranka)in(Pozitivna Slovenija).Klasično, kot ob večini menjav vlad, smo vladni urad za komuniciranje zaprosili za podatke o premoženju celotne ekipe premierja Janeza Janše. Premierju, 12 ministrom in štirim ministricam smo zastavili deset vprašanj, v seriji člankov pa bomo razkrili njihove odgovore.​Prva je na vrsti ministrica, ki v zadnjih tednih dviga največ prahu ( pod drobnogled jo je vzela tudi protikorupcijska komisija , in sicer zaradi gostovanja na Krasu, kjer sta bila z njo tudi otroka), ki je pred dnevi po pritiskih sestopila z vrha stranke Desus . Pristojna je za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na omenjeni funkciji je bila že v prejšnji vladi, v istem resorju pa je službo nadaljevala tudi ob zamenjavi vlade. Podje zaslužila okoli 5.100 evrov bruto (sklepamo na podlagi podatka za februar, ko je zaslužila 5.135,94 evra), pod Janšo pa je po koncu znižanja plač ob epidemiji julija prejela 5.572 evrov bruto. Če na hitro preračunamo – manjšinska vlada Marjana Šarca je zdržala 17 mesecev, Janševa pa državo vodi šest mesecev – je s plačami prejela okoli 120.000 evrov bruto. Kaj mislite, koliko od tega ji je uspelo privarčevati oziroma koliko bi uspelo vam?Ministrica nima v lasti nepremičnine.Ministrica nima v lasti osebnega avtomobila.Ministrica nima v lasti plovila.Ministrica nima prihrankov.Ministrica nima v lasti delnic.Ministrica nima v lasti kriptovalut.Ministrica ni lastnica /solastnica/ družbenica v nobenem podjetju.Ministrica nima v lasti vrednejših umetniških del.Ministrica ni prejela nobenih izplačil v času od nastopa ministrske funkcije.Ministrica ne zastopa nobene pravne ali fizične osebe.