Jasen ultimat Desusa Janši, Erjavec je v njihovih mislih

Interpelacijo bi podprli

Našli zamenjavo

V poslanski skupini Desus pričakujejo, da se bo vprašanje položaja kmetijske ministricerazrešilo še pred interpelacijo, je dejal vodja poslancev Desusa. Odločitev je sicer v rokah premierja. A če bi Pivčeva ostala na položaju, koalicija po besedah Jurše ne bi imela več glasov njihovih poslancev.Z Janšo so se o tem vprašanju že pogovarjali, a jim svoje odločitve še ni pojasnil. »Predvidevam pa, ampak to predvidevanje bom nekaj časa še zadržal zase,« je v izjavi za medije v državnem zboru dejal Jurša.Kako bi ravnali v primeru, da do interpelacije kljub vsemu pride, po besedah Jurše še niso govorili. Podpisov pod interpelacijo Pivčeve, ki so jo danes vložile poslanske skupine LMŠ, SD, Levica in SAB , niso prispevali. Ponovil pa je, da razpoloženje v poslanski skupini kaže, da bi interpelacijo v tem primeru podprli.Možnosti, da bi Pivčeva ostala na položaju, Jurša praktično ne vidi. Če bi se to kljub vsemu zgodilo, pa koalicija ne bi imela več glasov poslancev Desusa, je opozoril.Jurša je komentiral tudi napoved, da naj bi se notranji ministerpo uspešno prestani interpelaciji danes s premierjem Janšo pogovoril o nadaljnjem ministrovanju. Vodja poslancev Desusa je prepričan, da bo Hojs še naprej ostal minister.Ponovil je tudi, da razume odločitev, ki po odstopu Pivčeve začasno vodi Desus, da ne kandidira za predsednika stranke, saj ima težak resor. »Razumem, da moraš ogromno vlagati v stranko in da bi bilo to zanj sila naporno,« je povedal.Da bi za ta položaj kandidiral sam, je odločno zavrnil. Vprašanje, ali bi lahko položaj ponovno prevzel bivši predsednik, pa je po besedah Jurše vprašanje zanj. Potrdil pa je, da se z Erjavcem pogovarjata, saj sta 15 let sodelovala v stranki. »Dobro sva sodelovala, imela sva odlične odnose. Normalno je, če si človek, da te politika potem ne razdvaja,« je dodal.Zamenjave za kmetijsko ministrico po besedah Jurše že imajo, ni pa želel potrditi, ali bi bil to lahko trenutni državni sekretar na kmetijskem ministrstvu