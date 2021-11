Opravili tretjino vseh cepljenj, Kacinu zato sporočajo to

V Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana so v odzivu na nedavne izjave koordinatorja za logističen del cepljenja proti covidu-19 Jelka Kacina zapisali, da ves čas izvajajo intenzivno cepljenje tako na lokaciji kot po terenu z mobilnimi enotami in da so opravili preko 300.000 cepljenj, kar pomeni 30 odstotkov vseh cepljenj v državi.

Neutemeljene in žaljive izjave

Tako so poudarili, da so se v javnosti nedavno pojavile Kacinove izjave, »s katerimi za neuspešnost cepljenja obtožuje izvajalce na osnovni ravni«.

»Izjave so neutemeljene ter žaljive do izvajalcev na primarni ravni in so sprožile val ogorčenja tudi med našim zdravstvenim osebjem, ki že ves čas epidemije vlaga izjemne napore na vseh področjih svojega delovanja,« so v ZD Ljubljana zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so navedli, so ob tem, da so opravili 30 odstotkov vseh cepljenj v državi, učinkovito sledili hitro spreminjajočim se strategijam cepljenja, istočasno se prilagajajo tudi razporejanju kadra na druga delovišča in nadomeščanju odsotnosti zaradi različnih razlogov.

V njihovem cepilnem centru, poleg prostega dostopa, omogočajo vsem, ki se želijo cepiti v terminu brez čakanja, da se na cepljenje naročijo. Na ta način lahko cepilni center zagotovi potrebno število ekip in zadostno časovno dostopnost, kar je pri prostem dostopu urejeno z zamikom.

V obdobju, ko primarno zdravstvo deluje na več deloviščih hkrati (cepljenje, testiranje, covid ambulante, redno delo in še dežurstva), so izjave Kacina po njihovem mnenju neprimerne in kažejo na to, »da nacionalni koordinator aktualnega dogajanja ne pozna«.

Rušenje zaupanja v medicinsko stroko

»Tovrstno kritiziranje zdravstvenega osebja v razmerah, ko se njihova obremenitev še povečuje, deluje demotivacijsko ter ruši zaupanje v medicinsko stroko,« so poudarili. Ocenjujejo tudi, da takšne izjave škodujejo skupnemu cilju, to je zagotoviti čim višji precepljenosti državljanov in ohraniti vzdržnost slovenskega zdravstvenega sistema.

FOTO: Matej Druznik

Ob tem so še navedli, da njihovi zdravstveni timi tudi ne sprejemajo posebnega vladnega odloka, ki »nagrajuje vabljenje in izvajanje cepljenja«, saj to počnejo že ves čas. Pri bolnikih pa taka izjava lahko izzove napačno sklepanje, da k cepljenju spodbujajo zaradi nagrajevanja.