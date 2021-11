To je reakcija Fafangla na Kacinove besede, oglasil se je tudi Poklukar (VIDEO)

Cela Slovenija je bila danes v pričakovanju odgovora vlade, v katero smer bodo šli ukrepi ob zaostrovanju epidemičnih razmer, potem ko sta bila dva dni zaporedoma zaznana rekordna porasta okužb. Vlada je sicer na seji razpravljala o zaostrovanju ukrepov za zajezitev širjenja epidemije covida-19, a na presenečenje vseh, danes ni sprejela nobenih odločitev. O nadaljnji usodi državljanov bodo menda odločali v petek. Kot je po seji povedal koordinator za logistični del cepljenja proti covidu-19 Jelko Kacin, se bo vlada v petek na Brdu pri Kranju sešla še na posebni seji. Na njej bodo razpravljali o oceni trenutnega stanja, pričakovanju v naslednjih dneh in o ukrepih, »ki jih je treba uveljaviti v najkrajšem času«, je pojasnil.

Kacin si je že ob tako zaoostrenih razmerah, vzel čas, da je mimogrede okrcal zdravstvo. »Vlada pričakuje, da se bo tem razmeram najprej prilagodilo zdravstvo na osnovni ravni, kar pomeni, da bodo cepili dopoldne, popoldne, ob sobotah in nedeljah,« je komentiral Kacin. Po njegovem mnenju je nesprejemljivo in nespodobno, da zdravstvo pričakuje popolno zaprtje države, na drugi strani pa svojega načina dela ne zna prilagoditi potrebam ljudi, ki ure in ure čakajo, da bodo na vrsti za cepljenje.

Ob Kacinove besede, da je nesprejemljivo in nespodobno, da zdravstvo pričakuje popolno zaprtje države se je na twitterju obregnil tudi epidemiolog in predstojnik centra za nalezljive bolezni Mario Fafangel, ki je prepričan, da je popolno zaprtje države edina rešitev pred katastrofo. Svojo reakcijo je objavil na twitterju. Zdi se, da mu je ob besedah koordinatorja za cepljenje postalo bolj nerodno, kot bi bilo lahko samemu avtorju izjave, saj je Kacin kritiziral delo v zdravstvu, nič pa ni povedal o ukrepih vlade.

Na Kacinove izjave se je odzval tudi minister za zdravje Janez Poklukar. »Zdravstvo je na robu z zmogljivostmi, tako na primarju, sekundarju, kot terciarju,« odgovarja Poklukar, ki Kacinove besede označuje kot »nespoštljive do vseh zaposlenih v zdravstvu, ki v teh dneh vlagajo enormne napore«.

Kot je zapisal, ti v največji zdravstveni krizi v zgodovini Slovenije nudijo oskrbo vsem, ki jo potrebujejo. Primarna raven deluje na več deloviščih hkrati, posledično pa smo po Poklukarjevih besedah zato v teh dneh priča tudi neprijetnostim, za kar se pacientom, ki so naleteli na tovrstne zagate, opravičuje. Hkrati se minister zahvaljuje vsem v zdravstvu, ki v teh dneh »na bojnem polju bijejo«, upa da zadnjo bitko s covidom.

»V naslednjih dneh in tednih nikomur v zdravstvu ne bo lahko, ne zaposlenim in ne pacientom,« je zapisal minister. Prebivalke in prebivalce prosi za razumevanje in sodelovanje, saj, kot je napovedal, vstopamo v zdravstvu v najtežje dni.