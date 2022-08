Odstopil glavni inšpektor za delo

Jadranko Grlić ni več glavni inšpektor za Delo. Kot poroča Delo je Grlić nepreklicno odstopil zaradi očitno različnih pogledov vodstva ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter vodstva inšpektorata in njega osebno na pristojnosti in način dela Inšpektorata Republike Slovenije za delo.

Po včerajšnjem razkritju kalvarije, o kateri so pričali indijski delavci zaposleni v ljubljanski avtopralnici, je bil minister za delo Luka Mesec kritičen do dela vodstva inšpektorata, saj je v dveh mesecih prišel na dan že drugi tak primer o izkoriščanju tujih delavcev. »Do zdaj z delom vodstva inšpekcije nisem zadovoljen, ker je jasno, da njihove metode dela ne zadostujejo in da niso kos izzivom, ki jih imamo,« je dejal in namignil tudi na možnost menjave vodstva, če se stvari ne bodo spremenile.